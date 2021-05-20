接种疫苗显现效力，美国50个州新冠感染病例全部下降

本周以来，全美国50个州新确诊新冠肺炎病例都出现下降，为去年2月疫情爆发以来首次，其中15个州没有死亡病例报告。美国疾病防控中心（CDC）将这些进展归因于疫苗接种显现成效

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CNN等媒体报道：美国17日当天报告392人染疫死亡，7天日均病亡人数降到550人以下，是去年3月以来首次低于600人。没有死亡病例报告的15个州是：阿拉巴马、科罗拉多、德拉华、佐治亚、夏威夷、爱达荷、艾奥瓦、明尼苏达、蒙大拿、北卡罗来纳、俄亥俄、奥克拉荷马、佛蒙特、威斯康辛和怀俄明。

报道指出，这一现象具有里程碑意义。CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）将病例下降归因于疫苗接种；目前全美超过1/3的人口已经完全接种，超过6成的成年人已接种至少一剂疫苗。总统拜登希望7月4日美国国庆日时, 70%成人已接种至少一剂疫苗。瓦伦斯基说，她对美国的防疫前景表示谨慎的乐观；但CDC前主任弗里登（Tom Frieden）警告，“全球疫情不结束，美国的疫情就不会结束。”

据白宫防疫小组高级顾问努涅斯-史密斯（Marcella Nunez-Smith）介绍，过去两周，更多有色人种接种了疫苗，接种疫苗的人中51%的人是有色人种。不过乡村地区疫苗接种滞后于城市，可能拖慢疫情结束的时间。截至4月，乡村居民只有约39% 的人已接种疫苗，而都市地区的接种率为46%。

根据CDC数字，辉瑞疫苗获准给12-15岁儿童接种一周以来，已有60多万名这一年龄组别的儿童接种。全美大约1700万12-15岁儿童适合接种辉瑞疫苗，但只有一半家长希望自己的孩子接种，而想要孩子尽快接种的家长只有3成。

专家预计美国大约20%到25% 的人将不会接种疫苗。

另据《华盛顿邮报》报道：新冠疫情缓解之后，美国各地出现餐厅客流回笼的景象：2021年4月份全美餐厅的订位数量，与2020年4月份相比，增加了230倍，因为当时绝大多数民众已开始居家避疫。餐厅订位服务网站OpenTable统计显示，美国餐厅业绩甚至大步跨越疫情之前的表现，4月份餐厅订位数量比2019年4月增加了46%。