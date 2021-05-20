特朗普谴责对他的刑事调查是在“拼命找寻犯罪”的腐败行为

纽约州总检察长Letitia James办公室一直在调查特朗普集团(Trump Organization)是否不实申报地产价值以获得贷款，并取得经济及税负上的利益，该办公室周二表示，调查已不再单纯只是民事性质。美国前总统特朗普周三对此加以抨击，声称他“遭到不公平的攻击及滥用”。特朗普还抨击纽约州检方对其家族企业的刑事调查，是在“拼命找寻犯罪”，是非常腐败的事情。

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据路透社消息，美国前总统特朗普的家族事业遭纽约州总检察长发动刑事调查，特朗普周三对此加以抨击，声称“没有什么比拼命找寻犯罪的调查还要腐败的事了，”特朗普发布声明称，“我们会克服”任何起诉的企图。”

纽约州总检察长Letitia James办公室一直在调查特朗普集团(Trump Organization)是否不实申报地产价值以获得贷款，并取得经济及税负上的利益，该办公室周二表示，调查已不再单纯只是民事性质。总检察长办公室发言人Fabien Levy在一份声明中表示，“与曼哈顿区检察官一起，我们现在正在积极调查特朗普集团的犯罪行为。”

特朗普周三抨击这项调查存在政治动机。

这位共和党籍的前总统称，“纽约总检察长基本上对我一无所悉，就已经开始宣传起诉特朗普。”

路透社说，纽约州总检察长Letitia James为民主党人。

曼哈顿地方检察官Cyrus Vance对特朗普担任总统前的商业交易已经进行了超过两年的调查。

此外，纽约时报周三稍晚报道，纽约州总检察长办公室对特朗普集团财务长Allen Weisselberg的税务问题进行刑事调查已有数月时间，且已经在1月一封信函告知特朗普集团。该报指出，调查人员已经检视特朗普发给Weisselberg的额外福利是否报税，这些额外福利包括多辆汽车，还有为Weisselberg至少一个孙辈支付数万美元的私立学校学费。