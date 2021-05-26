特朗普的诉讼案近了？

美国纽约曼哈顿地区检察官已经召集了一个大陪审团，预计将决定是否起诉美国前总统特朗普。此举表明该检察官认为自己掌握了特朗普、与他关系密切者、或他的公司的犯罪证据。另外，特朗普在苏格兰购买高尔夫球场的资金来源面临法庭调查。苏格兰政府在2月份否决了一项调查美国前总统特朗普以全现金购买两个高尔夫球场的动议。但迫使特朗普披露资金来源的努力现在又重新开始。

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纽约检察官召集大陪审团，正推进特朗普刑事调查。据路透社今天引据《华盛顿邮报》周二消息说，曼哈顿地区检察官已经召集了一个大陪审团，预计将决定是否起诉美国前总统特朗普。此举表明该检察官认为自己掌握了特朗普、与他关系密切者、或他的公司的犯罪证据。

《华盛顿邮报》援引两名熟悉调查进展的未具名消息人士说，“大陪审团刚在近日召集成立，他们将举行为期六个月的会议，每周三天，”《华盛顿邮报》说，“这些人说，这个大陪审团可能要审理几起案件--不仅是特朗普的案件，其任期比纽约州传统大陪审团的任期来得长。”

曼哈顿地区检察官万斯(Cyrus Vance)对特朗普担任总统前的商业交易进行了两年多的调查。万斯办公室在法庭文件中说，它正在调查特朗普集团(Trump Organization)的“可能广泛和长久的犯罪行为”，包括税务和保险欺诈以及伪造商业记录。

据《华盛顿邮报》称，此举表明万斯的调查已进入深入阶段，他认为自己 “发现了犯罪证据--如果不是特朗普所为，也是他身边的人或他的公司所为”。

路透社另一项报道称，苏格兰政府正面临着新的法律挑战，因为它在2月份否决了一项调查美国前总统特朗普以全现金购买两个高尔夫球场的动议。迫使特朗普披露资金来源的努力重新开始。

全球性人权组织Avaaz向苏格兰最高民事法院提交了一份请愿书，寻求对政府不针对特朗普的业务下达“不明财富令”的决定进行司法审查。今年2月，议会以89票对32票驳回这项由少数派苏格兰绿党提出的动议，该动议旨在获得特朗普集团在2006年和2014年用于购买球场的资金来源细节。

该报道称，Avaaz的请愿书已于周一送达苏格兰政府。此前并没有关于这份请愿书的报导。

特朗普数十年来都是借债购买房产，花了3亿多美元现金购买和开发苏格兰的球场，这两个球场都没有盈利。一些苏格兰政客以特朗普在美国的财务利益受到的调查日益增多为由，要求对他在英国的商业交易也进行审查。

英国政府在2018年推出了不明财富令，以帮助当局打击洗钱活动，外国官员的非法财富也成为目标。这些命令并不会触发刑事诉讼。但如果特朗普集团不能让法院相信这些钱是干净的，理论上政府可以没收这些财产。