班农遭指控的罪 传撤销了

美国前总统特朗普的亲信、白宫前任首席策略师班农（Steve Bannon）去年被控以诈骗及挪用美、墨边境围墙的捐款，周二获法庭撤销控罪。特朗普今年1月离任之前，已经运用权力特赦了班农。

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被控挪用美墨边界围墙捐款，白宫前策略师班农获撤销控罪。据澳大利亚媒体消息今天报道说，纽约一家地方法院法官托里斯周二颁下书面判词，指既然班农已经获得特赦，撤销对他所提出的起诉是适当的做法。

但据主控官提出反对，指即使总统发出特赦令，控罪仍然有效。控方认为法官不应该完全撤销班农的控罪，而应该只是把他剔出四名被告的名单外。主控官指出，撤销控罪所带来的影响，可能比特赦令所带来的影响更广，例如可能令班农毋须承担特赦令所不包含的后果。

67岁的班农和案中的另外三名被告，被控把“我们兴建围墙”众筹运动中筹到的2500万美元当中部分款项，中饱私囊。班农于2020年8月在康涅狄格州海岸对开一艘豪华游艇上被捕，获准以五百万美元保释。

消息说，现在未知道法官上述决定对同案另外三名被告有什么影响，也不知道他们会否为了自保，而把责任推在班农身上。

法官认为，特赦令是有效的。即是说，就算班农从未在法庭上正式认罪，总统向他发出特赦令可能意味着他有罪责及承认犯错。

班农透过律师卡特蒂洛作出回应，表示对法庭撤销他的控罪“感到激动”。据卡斯蒂洛称：“她（法官）肯定做了正确的事。特赦没有改写历史......但在这宗案件中，所涉及的是一个在美国宪法下假定为清白的人，这段历史同样没有改变。”