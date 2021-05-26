班農遭指控的罪 傳撤銷了

美國前總統特朗普的親信、白宮前任首席策略師班農（Steve Bannon）去年被控以詐騙及挪用美、墨邊境圍牆的捐款，周二獲法庭撤銷控罪。特朗普今年1月離任之前，已經運用權力特赦了班農。

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被控挪用美墨邊界圍牆捐款，白宮前策略師班農獲撤銷控罪。據澳大利亞媒體消息今天報道說，紐約一家地方法院法官托里斯周二頒下書面判詞，指既然班農已經獲得特赦，撤銷對他所提出的起訴是適當的做法。

但據主控官提出反對，指即使總統發出特赦令，控罪仍然有效。控方認為法官不應該完全撤銷班農的控罪，而應該只是把他剔出四名被告的名單外。主控官指出，撤銷控罪所帶來的影響，可能比特赦令所帶來的影響更廣，例如可能令班農毋須承擔特赦令所不包含的後果。

67歲的班農和案中的另外三名被告，被控把“我們興建圍牆”眾籌運動中籌到的2500萬美元當中部分款項，中飽私囊。班農於2020年8月在康涅狄格州海岸對開一艘豪華遊艇上被捕，獲准以五百萬美元保釋。

消息說，現在未知道法官上述決定對同案另外三名被告有什麼影響，也不知道他們會否為了自保，而把責任推在班農身上。

法官認為，特赦令是有效的。即是說，就算班農從未在法庭上正式認罪，總統向他發出特赦令可能意味着他有罪責及承認犯錯。

班農透過律師卡特蒂洛作出回應，表示對法庭撤銷他的控罪“感到激動”。據卡斯蒂洛稱：“她（法官）肯定做了正確的事。特赦沒有改寫歷史......但在這宗案件中，所涉及的是一個在美國憲法下假定為清白的人，這段歷史同樣沒有改變。”