美国乔治弗洛伊德周年祭时拜登会见遗属 促警察改革但其公权力下降引忧

在乔治-弗洛伊德去世一周年之际，美国总统拜登和副总统贺锦丽会见了弗洛伊德的遗属家人。据本台报道称，拜登和贺锦丽与弗洛伊德家人会面后，乔治的弟弟菲洛尼斯-弗洛伊德在白宫台阶上毫不掩饰他的失望。这位美国总统确实呼吁国会在他哥哥去世一周年之前投票通过以他哥哥名字命名的警察改革法。但许诺未能在最后期限前完成。

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据弗洛伊德（George Floyd）的家人在走出白宫椭圆形办公室来到白宫台阶上失望地批评说，"如果你可以制定一项联邦法律来保护一只鸟，比如秃鹰，那么你就可以制定一项联邦法律来保护有色人种。"

乔治-弗洛伊德正义和警务法案弗洛伊德的家人的热心支持，该法案旨在减少警察对黑人的暴力和基于种族的逮捕，或禁止某些危险的逮捕手法。最重要的是，它改革了 "合理的豁免权"，而目前这种判例法使得即使在发生致命失误的情况下也很难对警察定罪。

据该报道，尽管来自白宫的压力，共和党人仍然拒绝投票。但谈判仍在继续，乔-拜登说，他相信这项法律将很快在他的办公桌上得到签署。

据法新社说，美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察压颈致死案25日届满周年，佛洛伊德家属在白宫晋见总统拜登时，呼吁警界全面改革。佛洛伊德另1个弟弟泰伦斯（Terrence Floyd）则在离开白宫时表示，和拜登与贺锦丽的「对话很有收获」，两人「真心聆听我们的担忧」，让他深受鼓舞。

佛洛伊德的母亲、手足、女儿吉安娜（Gianna）和家族委任律师稍早与联邦众议院议长裴洛西（NancyPelosi）等民主党国会议员一同现身国会山庄，当大人讨论对警界改革的希望时，7岁的吉安娜在母亲华盛顿（Roxie Washington）怀中一直讲着父亲的遗绪，说他会「改变这个世界」。

拜登今天接见佛洛伊德家属后表示：「佛洛伊德家族展现了无比的勇气，特别是他的稚龄女儿吉安娜，我今天又再次跟她见到了面。」去年佛洛伊德丧礼前，拜登曾见过家属。

拜登告诉记者，希望本周末阵亡将士纪念日（Memorial Day）之后，能就警界改革达成共识。警界改革法案将提高对警察的问责，并以佛洛伊德为名。

佛洛伊德遭明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）员警萧文（Derek Chauvin）膝盖压颈窒息而死。他的死，让这个因川普与拜登选战紧绷的国家爆发抗议种族不公和警察执法暴力的示威潮。

当时跪压佛洛伊德颈部长达9分钟，导致佛洛伊德昏厥后死亡的萧文被控杀人罪名成立，将于6月判刑。

据法新社另一项报道称，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫措施松绑之际，因疫情失业外加警察公权力下降，这一年来的枪击谋杀案件激增现象并未缓解，上个周末枪击伤亡人数就达数十人。以枪击居多的凶杀案件数量，去年写下年增30%的史上新高，并以目前情况估计，今年会比去年增加20%至25%。

专家表示，美国几乎每个主要城市都有大规模杀戮案件，数量一直在增加，并没有单一理由可解释此现象；而在疫情消褪之际，也不能期望案件数量会大幅减少。地方媒体统计，单单在芝加哥一个城市，周末就有12死、至少43伤。而纽约则约有30人受枪击，其中1人死亡；这情况大部分是因为帮派斗争、在酒吧与派对中吵架，死伤的也包括无辜旁观者。

专家说，今年全美很可能超越去年写下的2万多件谋杀案纪录，这是自1995年来最高。

去年谋杀案激增趋势变明显时，许多人认为与疫情封锁下，民众关在家里，以及数百万人丢掉工作有关。

此外，也有人认定与枪枝，泛滥程度加剧有关。根据「华盛顿邮报」（Washington Post ）估计，2020年售出的枪枝数量达约2300万支。

据法新社说，谘询公司AH数据解析（AH Datalytics）共同创办人暨犯罪学家艾薛尔（Jeff Asher）表示，COVID-19疫情，加上2020年5月非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝压颈窒息而亡及其他非裔事件引发了全国反警示威潮，再混合其他因素，都是凶杀死亡激增的原因。艾薛尔说，然后又有各种经济压力源，基本上，人人都在压力底下，人手一把枪 ，加上警察公权力丧失等，所有因素夹杂一起，造就了美国近代史上谋杀死亡人数最多的9个月。