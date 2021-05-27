美参院通过修正案禁止为武毒所及中国“增加功能”研究提供资助 弗契再改口

疾病控制与预防中心提供的这张2020年电子显微镜图像显示的新冠病毒颗粒。

美国参议院批准了一项修正案，禁止把包括国立卫生研究院(NIH)在内的美国联邦机构提供的资金用于在中国进行的“增加功能”研究。参议院还通过了一项禁止美国资助武汉病毒研究所的修正案。有关新冠病毒是否源自实验室的新争论再次把武汉病毒研究推到风口浪尖上。

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据美国之音今天报道称，在要求对新冠病毒是否源自实验室事故的可能性展开全面调查的呼声日益高涨之际，来自肯塔基州的共和党籍联邦参议员兰德·保罗(Rand Paul)星期二(5月25日)提出了修正案，禁止NIH和其他联邦机构资助在中国进行的“增加功能”研究。这个修正案被加入到旨在与中国展开全面竞争的《美国创新与竞争法》。这部原名《无尽边境法》的法案此刻正处在参议院全院的最后审议阶段。

上星期一，两党参议员以86票对11票的压倒性表决结果，终止了围绕这部法案的冗长辩论程序，把法案向前推进。但目前议员们纷纷对这部法案提出修正和补充意见。保罗参议员提出的修正案把“增加功能”的研究定义为“任何可合理预期为流感、中东呼吸综合征(MERS)或萨斯(SARS)病毒赋予属性，从而使该病毒在哺乳动物中增强致病性或传播性的研究项目”。

“我们不知道疫情是在武汉的实验室开始的，还是自然演变的，”身为医生的保罗参议员在一份声明中说。“虽然许多人仍然否认对在武汉进行的增加功能的研究提供资金，但专家们却不这么认为。我的修正案的通过确保这种事以后再也不会发生。纳税人的钱不应该被用来资助在武汉的增加功能研究，现在我们永久性地阻止了这个做法。”

在这个月举行的一场国会听证会上，美国国立过敏和传染病研究所(NIAID)所长、拜登总统的首席医学顾问安东尼·弗契医生(Dr. Anthony Fauci)与保罗参议员曾有一段言辞交锋。保罗参议员批评NIH对中国的增加功能研究提供资助，弗契则说，这种说法是错误的。弗契说：“保罗参议员，恕我直言，你是完全不正确的，NIH从来没有、现在也没有资助武汉病毒学研究所的增加功能研究。”

美国参议院星期一还通过了来自艾奥瓦州的共和党籍联邦参议员乔尼·恩斯特(Joni Ernst)提出的一项修正案，禁止美国向武汉病毒研究所提供资金。

尽管世界卫生组织的专家组在中国进行考察后与中国官方发布联合报告说新冠病毒源自实验室事故“极不可能”，但要求对实验室泄露可能性进行独立、透明、全面和深入调查的呼声日益高涨。星期日，《华尔街日报》援引美国的一份情报报告称，武汉病毒研究所的三名研究人员于2019年11月“出现严重病情”并入院治疗。这比中国爆发新冠疫情早一个月。

美国卫生与公共服务部长哈维·贝西拉((Xavier Becerra))星期二在第74届世界卫生大会上做视频发言时呼吁对新冠病毒的源头进行新的“透明的”调查。弗契星期二在白宫新冠疫情响应团队举行的简报会上再次强调应调查病毒起源。

该报道称，美国总统拜登星期三发表声明，要求美国情报机构加倍努力，收集和分析有关2019年冠状病毒病起源的信息，并在90天后向他报告新冠病毒是来自动物源还是实验室事故。

据自由时报今天报道称，美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）院长弗契（Anthony Fauci），日前矢口否认美国国家卫生研究院（NIH）的捐款，曾资助中国武汉病毒研究所进行危险的冠状病毒研究，不过，他26日松口改称，他无法保证美国纳税人的钱，没有用于武汉病毒所长期进行的冠状病毒“功能增益”（gain-of-function）研究！

“功能增益”的研究涉及在实验室对病毒予以加工，以探索病毒感染人类的可能性，许多科学家对此加以批评，因为这种研究使类似SARS的病毒变得更具传染性，具有意外泄露、引发疫病大流行的风险。

《新闻周刊》（Newsweek）去年4月即曾披露，在弗契支持下，美国国家卫生研究院（NIH）承诺6年间拨出370万美元用于包括冠状病毒“功能增益”的研究。弗契所负责的NIAID是NIH的一个分支机构。

本月11日，肯塔基州共和党邦参议员保罗（Rand Pau）1日在参院的疫情听证会上，与佛奇激烈交锋，双方就NIH是否曾资助武汉病毒所相关研究，相持不下。当时佛奇信誓旦旦强调，保罗的说法不正确，“NIH从来没有，现在也没有资助过武汉病毒所的‘功能增益’研究。”

不过在26日参院听证会上，弗契模棱告知路易斯安那州共和党参议员肯尼迪（John Neely Kennedy）：他无法保证美国纳税人的钱没有用于武汉病毒所的病毒“功能增益”研究，并声称也无足够的证据来说明该研究所的中国科学家是否会在该资金的用途上撒谎，甚至因此掩盖了武汉肺炎的起源真相。

自由时报说，此前，弗契在最近一次活动上发言，也首次改口，称他不相信武肺病毒来自大自然的说法，强调要调查“中国发生了什么”。此一表态，中共鹰派喉舌《环球时报》跳脚，痛批他“背叛中国”。