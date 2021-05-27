美国加州爆枪击案 州长问：“我们到底怎么了？”

一名美国加州公交员工周三开枪杀害八名同事并打伤一名同事后自杀，枪击事件发生在1330GMT左右，地点是圣克拉拉谷交通管理局(VTA)的一个通勤列车轻轨场站。据《圣何塞水星报》和其他媒体称枪手是57岁的Samuel Cassidy，是场站的一名维修工人。美国最近爆发一连串大规模致命枪击事件，这是最新一起。这促使加州州长发问：“我们到底怎么了？”

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美国加州圣荷西（San Jose）一处轻轨设施今天发生滥射枪击案，共造成8人死亡，并且导致多人受伤，枪手为当地交通管理局员工。据法新社引述加州圣克拉拉郡（Santa Clara County）警长发言人戴维斯（Russell Davis）表示，圣克拉拉谷交通管理局（Santa Clara Valley Transportation Authority）一处轻轨设施发生枪击。

戴维斯指出，有8人宣告不治，枪击嫌犯也已丧生，死亡人数可能增加；这名嫌犯是圣克拉拉谷交通管理局男性员工。戴维斯提及，受害者中包括圣克拉拉谷交通管理局员工，尚不清楚枪手如何丧生。

美国再爆大规模枪击事件 加州公交工人枪杀八名同事

据路透社消息说，一名美国加州公交员工周三开枪杀害八名同事并打伤一名同事后自杀，美国最近爆发一连串大规模致命枪击事件，这是最新一起。这促使加州州长发问：“我们到底怎么了？”

当局没有立即提供更多细节，也没有说明凶手可能的动机。圣克拉拉县副警长Russell Davis在新闻发布会上说，在发现至少一个爆炸装置后，一个拆弹小组正在搜查该场站和邻近的建筑物。

警长Laurie Smith告诉记者，当第一批警员到达现场时，枪声仍在持续，而行凶者显然是在意识到警察正在逼近时自杀的。官员们说，这名枪手、八名受害者以及一名伤势严重的幸存者都是位于该市机场附近的交通机构的雇员。当局没有透露枪手的姓名和年龄。