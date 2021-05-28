美国将公开有关新冠病毒起源的情报

美国将把有关新冠病毒起源的情报公布于众。美国总统乔·拜登星期四(5月27日)在登上“空军一号”专机前往俄亥俄州克利夫兰前对记者们说，他会把90天审议的结果公布于众，“除非里面有什么我没有意识到的东西”。

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据美国之音今天报道称，美国将分享一份情报界有关新冠病毒大流行病起源的深入分析报告。全球已有数百万人死于这场大流行病。

星期三，拜登下令情报界对病毒起源进行重新审议。目前，越来越多的人猜测新冠病毒有可能是由中国的实验室泄露出来的。白宫保证要增加资源，包括让国家实验室提供协助。

去年，美国顶级情报机构说，他们的信息支持“一个广泛的科学共识，即新冠病毒不是人造的，也不是经过基因改造的。”但他们将“继续大力审视新出现的信息和情报”，以确定疫情爆发究竟是由病毒在自然界经动物传给人造成还是由实验室事故造成的。

国家情报总监办公室在星期四新发表的声明中说，美国情报机构仍在试图回答有关病毒起源的问题。

据美国国家情报总监办公室发言人阿曼达·肖赫(Amanda Schoch)说：“美国情报界并不知道新冠病毒最初究竟是从哪里、在何时以及如何传播的，但已围绕两种可能的情景形成了共识：它或者源自人类与受感染动物的接触，或者来自实验室事故。”她还补充说：“情报界内部的多数方面不认为有足够的信息来做出哪一种情景比另一种情景更具可能性的评估。”

这项声明证实了拜登总统的说法。拜登说，三家顶级情报机构有两家倾向于相信其中一种情景，但所有三家机构对自己所作评估的信心都是“低度或中度”。

据该报道称，美国官员多个月来一直强调，中国政府缺乏合作，这阻碍了外部进一步了解病毒起源的努力。新冠病毒在全世界已经夺去了至少340万人的生命，在美国有近60万人丧生。

美国最高军事将领，参谋长联席会议主席马克·米利(Mark Milley)上将星期三晚间在接受福克斯新闻采访时，也批评了中国在疫情爆发时的处理方式。“病毒开始出现之际，似乎有相当多的活动或掩盖或缺乏透明，---这可能是最好的描述方式了，所有这些都令人不安，”参谋长联席会议主席马克·米利(Mark Milley)上将说。“我认为总统完全正确，我们需要彻底查明。”

《华尔街日报》星期一援引一份美国情报报告说，武汉一家实验室的研究人员在2019年11月生病，这是在中国政府向世界卫生组织通报第一批新冠病毒病例的一个月前。

美国国立卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯医生(Dr. Francis Collins)星期三对参议员们说：“最有可能的是，这是一个自然产生的病毒，但是我们不能排除某种实验室事故的可能性。”

世卫组织将对病毒溯源展开第二阶段的调查。世卫组织因为不认可新冠病毒是从中国科研设施逃逸的可能性而受到越来越大的批评。中国政府官员一再反驳这种假说。两个月前，世卫组织完成了一项报告，说新冠病毒从武汉这家实验室、也就是武汉病毒研究所逃逸的情景“极不可能”。

美国之音说，柯林斯对参议员们说，那份报告“让谁都不满意”，“这次我们需要真正的由专家驱动的、不受约束的信息收集，这才是我们最有可能发现到底发生了什么的办法。”