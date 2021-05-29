拜登宣布国防预算新计划 旨在遏制中国

美国总统拜登新公布的7,150亿美元国防部预算包括给军队加薪2.7%，并将数十亿美元的开支从旧系统转移出来，用于核武库现代化，以威慑中国。五角大楼计划增加对导弹的投资来遏制中国，包括雷神(Raytheon)制造的战斧巡航导弹(Tomahawk)和标准6导弹(SM-6)等。

广告 继续浏览后续

美国总统拜登宣布7,150亿美元国防预算计划，称旨在遏制中国。据路透社消息说，这份周五提交给国会的2022财年国防开支要求，包括在军队准备、太空、以及太平洋威慑倡议(Pacific Deterrence Initiative)方面的投资，该倡议旨在对抗中国在亚洲的军事集结的以及其核武器技术。

预算要求包括用于购买军舰和喷气式飞机，支付维护费用和工资的资金。要求中还包括一项新增的380亿美元拨款，用于联邦调查局(FBI)、能源部和其他机构的国防相关项目。这使国家安全预算总额达到7,530亿美元，较2021年增加了1.7%。预算中还包括用于进一步开发和测试高超声速武器和其他“下一代”系统的资金，因军方想要增强对抗俄罗斯和中国的能力。

总统提出的预算要求，其中包括国防预算要求，通常是与国会磋商的起点，国会将最终决定资金如何使用。

路透社说，预算中超过50亿美元将用于太平洋威慑倡议，该倡议旨在对抗中国，重点是印度-太平洋地区的竞争，目的是通过对雷达、卫星和导弹系统的投资，加强美国在该地区的准备。具体来说，五角大楼计划增加对导弹的投资来遏制中国，包括雷神(Raytheon)制造的战斧巡航导弹(Tomahawk)和标准6导弹(SM-6)等。