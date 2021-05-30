哥伦比亚示威延烧 总统搬军队或更激化怒火

哥伦比亚的抗议活动已经持续了一个月，总统伊万-杜克下令召集军队维稳。周六，一千多名士兵部署在卡利市，军方对这个第3大城市的管制。军队现在被授权在全国范围内进行干预，以消除示威者所持的封锁。但社会对话的支持者、人权组织和反对派认为，派军队以及国家军事化是危险的，也是违宪的。

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据法新社消息说，哥伦比亚反政府示威延烧，贫穷及疫情来袭使得民怨沸腾，反总统杜克（Ivan Duque）的示威活动已进入第2个月。卡利市昨晚爆发警察与武装百姓冲突后，这座220万人口的城市今天宛如空城，只见焚烧路障的余烬与瓦砾散落一地，足见这是个多么失序的夜晚。

官员说，至少59人在本月示威活动丧命，其中卡利市就占了13人。该国国防部表示，超过2300名平民及军警受伤。非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）则引述可靠通报指出，哥国全国至少有63人丧命，而卡利的情势非常严峻。

卡利市1名下班的地检署职员朝2名挡住街道的示威者开枪，酿成1死，开枪者遭群众扑倒围殴，影片画面登上社群媒体。

昨天开始坐镇卡利的杜克表示，他正出动军队前往卡利市与其他地区支援员警。许多地区的示威活动都已演变为大规模反建制派动员。杜克下令7000名军人协助清理并巡逻10个省内遭封锁的道路，共有1141名军人部署卡利。杜克今天在卡利公开露面准备前往波帕扬（Popayan）之前，遭不少民众嘘声对待，一名年轻人边哭边大吼「他是祸害」的画面被拍下传上网，在社群媒体广为流传。

据本台报道称，在哥伦比亚，抗议活动已经持续了一个月，新的暴力事件使动员开始以来的死亡人数达到60多人。军队现在被授权在全国范围内进行干预，以消除示威者所持的封锁。

在卡利，社会冲突已经呈现出内战的模样。社交网络上流传的视频显示，警察和平民在呐喊声、路障和破窗声中向抗议者开枪。周五，一名开枪打死抗议者的人后来在手机的拍摄下被私刑处死。

伊万-杜克总统前往卡利宣布，"最大限度的施行军事部署"。杜克谴责了这些破坏性行为。但对警察镇压的受害者只字不提。周六签署的总统令授权军队进行干预，以支持八个省和十三个城市的地方当局和警察。杜克的决定获得该国右翼政党支持。

但这一措施不可能让街上的人平静下来。星期六，波帕扬市出现了新的暴力事件。社会对话的支持者、人权组织和反对派认为国家的军事化是危险和违宪的。