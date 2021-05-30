美议员建言提升台湾驻美机构 引关注

美国众议员提出“台湾外交检讨法案”，要求正名驻美代表处为台湾代表处。台湾外交部表示，未来将持续关注法案的后续进展。

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针对美国众议员提出“台湾外交检讨法案”，要求正名驻美代表处为台湾代表处，台湾外交部29日表示，未来将持续关注法案的后续进展，并与美国国会友人及行政部门保持密切联系，稳健深化台美实质伙伴关系。

美国众议员28日提出“台湾外交检讨法案”，法案要求正名“驻美国台北经济文化代表处”为“台湾代表处”，要求美国在台协会（AIT）处长须经参议院确认通过，并为台湾驻美官员创建专用签证，强化双边关系。

该法案由民主党籍联邦众议员薛曼（Brad Sherman）与共和党籍联邦众议员夏波（Steve Chabot）共同提出。康诺里（Gerry Connolly）、狄亚士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、席瑞斯（Albio Sires）与巴克（Ken Buck）等议员连署。

据台湾外交部表示，美国国会长期以来透过立法等方式就台美关系重要议题表达正面友好立场。台湾外交部感谢美国国会两党议员采取各项友台作为。