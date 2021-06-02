雅虎民调：美国面临的最严问题已经不是新冠疫情而是暴力犯罪

根据《雅虎新闻》近日发布的民调，越来越多的美国人认为，与新冠疫情相比，暴力犯罪激增是美国面临的最严重问题。这一转变表明，随着疫情缓解，治安和公共安全会成为主导美国政治的中心议题。

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民调称，如今只有32%的美国人认为新冠疫情是一个严重问题，远低于去年7月时的61%；与此同时，认为犯罪是严重问题的人数从去年的39％上升到49％，上升了10个百分点，使之成为人们最担忧的问题，超过了39%的经济问题、39%的政治正确和41%族裔关系。

美国已逐步摆脱新冠疫情，新增新冠病例、住院和死亡人数都已降至数月来的最低水平，而暴力犯罪却一直在上升。尽管随着疫苗接种的增加，许多州已恢复正常状态，但犯罪率仍远高于2020年。在2021年第一季度，32个美国城市的谋杀案数量较去年同期上升了24%，严重攻击上升7%，持枪攻击上升了22%。

民调表明：自去年夏天以来，各政治派别人士对暴力犯罪的担忧一直保持稳定，但人们对族裔关系的关注度则从弗洛伊德案之后的最高点有所下滑。在去年的民调中，60%的美国人认为警察执法存在系统性的种族主义问题，63%的人认为美国存在系统性种族主义问题，如今，这两个数字分别为51%和55%。去年6月，57%的美国人支持“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）运动，如今只有43%的人表示支持，45%人表示反对。总体而言，认为族裔关系是美国一个“非常大的问题”的美国人比例相较去年7月下降了13个百分点。

当被问及拜登和特朗普谁在处理犯罪方面做得更好时，34%的美国人称特朗普做的更好，多于拜登的32%；在独立人士中，39%的人认可特朗普处理犯罪的方式，只有23%支持拜登。

这项民调是雅虎新闻在5月24日至26日之间完成，1588名美国成年人接受了调查，误差范围为正负2.8个百分点。