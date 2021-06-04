六四32周年 美国向天安门事件罹难者和坚持抗争者致敬

六四32周年，美国向在 1989 年天安门广场血腥镇压中的罹难者及仍然在坚持勇敢抗争的人士致敬，并呼吁北京当局让天安门事件“透明”。

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美国国务卿布林肯周四（6月3日）在一份声明中说， “美国将继续与中国人民站在一起，呼吁中国政府尊重普世人权”，他说，“我们向 32 年前的遇难者，以及今天在北京政府持续镇压下继续努力的勇敢活动人士致敬。”

美国国务卿同时还呼吁中国对天安门事件“透明”，包括对所有遇难者、被捕者或失踪人士提供全面统计。有关天安门镇压造成的死亡人数报道在数百人甚至上千人。

美国国务院每年都会在六四事件周年之际发表声明，今年布林肯在其声明中同时指出，他在“香港争取民主和自由的斗争中看到了对天安门抗议活动历史“呼应”，三十多年来，香港和澳门是中国唯一能够举行六四纪念的地方，但香港维园每年的大型守夜纪念活动已经被当局禁止。这是香港警方连续第二年以防疫理由禁止了这一年度守夜活动。

香港保安局警告，任何违禁进行守夜纪念者将会受到国安法的惩处。

据报道，布林肯是在总统拜登扩大对中国企业黑名单之后数小时发表这项声明的。拜登周四签署行政令，将包括华为、中国航天科技、中国移动通信、中海油集团在内共59家实体列为中国军工相关企业，禁止美国人投资，这一名单范围比特朗普去年11月曾签署的行政令又扩大了11家。