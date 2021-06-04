六四32周年 美國向天安門事件罹難者和堅持抗爭者致敬

六四32周年，美國向在 1989 年天安門廣場血腥鎮壓中的罹難者及仍然在堅持勇敢抗爭的人士致敬，並呼籲北京當局讓天安門事件“透明”。

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美國國務卿布林肯周四（6月3日）在一份聲明中說， “美國將繼續與中國人民站在一起，呼籲中國政府尊重普世人權”，他說，“我們向 32 年前的遇難者，以及今天在北京政府持續鎮壓下繼續努力的勇敢活動人士致敬。”

美國國務卿同時還呼籲中國對天安門事件“透明”，包括對所有遇難者、被捕者或失蹤人士提供全面統計。有關天安門鎮壓造成的死亡人數報道在數百人甚至上千人。

美國國務院每年都會在六四事件周年之際發表聲明，今年布林肯在其聲明中同時指出，他在“香港爭取民主和自由的鬥爭中看到了對天安門抗議活動歷史“呼應”，三十多年來，香港和澳門是中國唯一能夠舉行六四紀念的地方，但香港維園每年的大型守夜紀念活動已經被當局禁止。這是香港警方連續第二年以防疫理由禁止了這一年度守夜活動。

香港保安局警告，任何違禁進行守夜紀念者將會受到國安法的懲處。

據報道，布林肯是在總統拜登擴大對中國企業黑名單之後數小時發表這項聲明的。拜登周四簽署行政令，將包括華為、中國航天科技、中國移動通信、中海油集團在內共59家實體列為中國軍工相關企業，禁止美國人投資，這一名單範圍比特朗普去年11月曾簽署的行政令又擴大了11家。