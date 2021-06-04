特朗普说将向中国求偿“10兆美元” 要求为武汉病毒研究所意外负责

正当美国现任总统拜登扩大向疑与中国军方有往来之中国企业的投资禁令之际，前任总统特朗普同日也称要代美国人民向中国政府求偿“10 兆美元”讨公道。

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据特朗普称：将向中国求偿“10兆美元”，要求为武汉病毒研究所意外负责。据联合新闻网引述报道说，美国总统拜登近日公开表示，就任后已要求相关单位着手进行新冠病毒起源的调查报告，确认病毒究竟是从带有病毒的动物自然传给人类，还是源自于“实验室”的意外？特朗普在3日发表声明，指刻正要求中国支付高达“10 兆美元”的帐单，为新冠病毒在美国所造成的大流行灾难，以及高昂社会及经济成本，付出代价。

特朗普亦称自己因为拒采纳联邦首席传染病专家福奇（Anthony Fauci）的意见，坚持关闭边境、发展疫苗及强制戴口罩，才得以拯救数十万美国人的生命。

该报道引述外媒消息说，这位前任美国总统发布声明指，中国应该赔偿10兆美元给美国以及全世界，为实验室外泄意外造成的灾难损失负起全部责任。

据特朗普话锋一转称，福奇的疏忽也难辞其咎。特朗普说，“现在人们开始会说，当初特朗普说的武汉实验室外泄病毒是真的！... 疫情初期特朗普下令关闭边境的作法是对的！”

据该报道，回到电邮门事件，近日有媒体取得3000多页时间落在2010年上半年的机密电邮，当中显示福奇2020年2月曾建议美国前卫生部长波维尔（Sylvia Mathews Burwell）不必让民众配戴口罩，指它不能真正有效阻止感染，口罩是准备给病患的，认为疫苗等医疗行为才真正有用，但后来疫情扩大佛奇又改口称每个人均须配戴口罩。他后来解释系因疫情初期口罩数量供不应求，因此才建议一般民众不必戴口罩。共和党指外泄电邮透露福奇知情，大流行病毒来源，是中国武汉病毒研究所进行新冠病毒改造意外所致，而不是他对外宣称的“是由动物传染给人类的”。