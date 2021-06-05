美国3位参议员明日访台 讨论美台关系

中央社指美国在台协会宣布，美国联邦参议员谭美·达克沃丝（左）、联邦参议员同时也是参议院军事委员会成员丹尼尔‧苏利文 （中）、联邦参议员同时也是参议院外交委员会成员的克里斯多福‧昆斯（右），将于6日访台。（图取自维基共享资源，版权属公有领域）

美国在台协会今天宣布，美国联邦参议员谭美·达克沃丝 （Ladda Tammy Duckworth）、联邦参议员同时也是参议院军事委员会成员丹尼尔‧苏利文 （Daniel Scott Sullivan）、联邦参议员同时也是参议院外交委员会成员的克里斯多福‧昆斯（Christopher Andrew Coons），将于明天访台。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，美国3位参议员6日访台讨论美台关系。据美国在台协会今天表示，3位参议员此次访问为其在印太地区访问的其中一环，此国会跨党派访问团将与台湾高层就美台关系、区域安全、及其他共同利益等重要议题交换意见。

据台湾外交部表示，此访团是联邦参议院军事委员会自去年疫情以来首度规划的国际访团，此行将台湾纳入优先访问国家，展现美国国会跨党派对台美关系一致的坚定支持。外交部由衷感谢达克沃丝、苏利文及昆斯对台各项议题鼎力相助，相信此行将有助进一步深化台湾与美国国会的深厚情谊。

据中央社报道称，达克沃丝参议员为伊拉克战役退伍军人、美国紫心勋章受奖人，亦曾担任美国退伍军人事务部助理部长，并为首批参与“伊拉克自由行动”飞行战斗任务的女性陆军官兵之一。达克沃丝在美国预备役服役长达23年，直到2014年以中校身分退伍。她曾代表伊利诺州第八选区、担任两届联邦众议员，之后于2016年当选为联邦参议员。

2004年，达克沃丝以伊州国民警卫队黑鹰直升机飞行员身份派驻伊拉克，她在该地执行任务时失去双腿，右臂也失去部分功能。康复后，达克沃斯成为伊州退伍军人事务厅厅长。2009年，欧巴马总统指派她出任退伍军人事务部助理部长，她在任内与美国住房及城市发展部合作执行了一项联合计画。

于众院服务期间，达克沃丝为军事委员会成员，并致力为受薪家庭、创造就业机会及退伍军人等议题发声。成为参议员后，她也是参院多个重要委员会的成员，包括军事委员会、环境与公共事务委员会、商务、科学和运输委员会，和小型企业与创业委员会。

达克沃丝参议员能说流利的泰语和印尼语。她于夏威夷大学求学，并取得乔治华盛顿大学国际事务硕士学位。毕业后，她搬到伊利诺州，开始于北伊利诺大学攻读博士学位。之后，她亦曾于国际扶轮社服务。

而苏利文参议员于2015年1月6号宣誓就任，成为阿拉斯加州第八位联邦参议员。他是参院商务、科学和运输委员会、军事委员会、环境与公共事务委员会及退伍军人委员会等四个委员会的成员；此四委员会之议题皆与阿拉斯加州之事务息息相关。

在当选联邦参议员之前，苏利文为阿州总检察长及自然资源厅厅长。在担任阿州总检察长期间，他的最优先目标就是保护阿州居民人身安全、财产安全及个人权利，尤其是阿州的最弱势族群。在担任自然资源厅厅长期间，他负责管理的是全世界规模最大的自然资源物产之一，包括石油、天然气、矿产、再生能源、木材、土地及水资源。此前，他亦曾于联邦最高法院及阿州州立法院担任书记官。

苏利文参议员在军事及国安事务均有卓越服务表现。他目前为美国海军陆战队备役上校。

他曾于小布什总统时期，于莱斯国务卿团队担任主管经济、能源及商务事务助卿，亦曾担任白宫国安会国际经济处主任。苏利文于1987年自哈佛大学毕业，取得经济学士与法律学士双学位，并于1993年取得乔治城大学外交事务硕士学位。

昆斯参议员为参院多个委员会成员，包括拨款、外交、司法、小型企业及创业、及伦理等委员会。他是参院伦理委员会主席，及参院司法委员会隐私、科技及法律小组与参院拨款委员会州与外国业务小组的资深民主党成员。他亦共同创办并带领参院人权党团、参院竞争力党团、参院执法党团、跨党派参院气候解决方案党团、参院渐冻症党团及参院鸡肉产业党团。

于2010年当选参议员之前，昆斯曾任德拉瓦州新堡郡议长四年及新堡郡行政长官六年。此前，他曾于德拉瓦州的W.L. Gore & Associates材料科学公司担任律师，这也是全美前200大民间制造公司之一。

昆斯于1985年取得阿默斯特学院化学及政治学士学位。在大学期间，他曾于肯尼亚奈洛比大学进修一学期。1987年返美后，他在南非基督教协进会工作，致力推动反种族隔离运动。他于耶鲁法学院获得法律学位，并于耶鲁神学院取得伦理学硕士学位。