特朗普为明年中期选举出山造势 紧盯向中国索赔

美国前总统特朗普离开白宫后四个月，再次回归选举造势舞台，周六晚为共和党中期选举候选人拉票，他批评总统拜登治下美国已在倒退，继续抨击2020年大选舞弊，扬言十分期待2024年大选，暗示自己会卷土重来。在谈到疫情时，特朗普直言是中国带来“可怕的东西”，应该赔偿给受影响的国家。有消息称甚至有共和党人挺特朗普竞选众议院议员，届时替下佩洛西也推动弹劾拜登。

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据苹果日报今天引述消息报道称，特朗普为共和党明年中期选举造势，促向中国索偿。

特朗普周六晚在北卡罗来纳州共和党大会上站台，向1,200名支持者发表演说，“带着无比骄傲回到格林维尔(Greenville)太棒了！北卡罗来纳的爱国者热爱我们的国家、支持我们的军队、尊重我们的警察、崇敬我们的国旗，并一直把美国放在第一位，我们不把美国放在次要位置。当我们今夜齐聚，我们的国家却在我们眼底下被毁掉。”

谈到疫情时，特朗普指“这可怕的事情由中国而来”，美国以及全球应向中国“要求赔偿和问责”，“他们必须付偿”，“至少10万亿美元”。

这场90分钟的演说，是特朗普卸任后首度在佛罗里达州以外的政治活动，他指2020大选发生了“坏事”，但豪言共和党在2022年中期选举将会大胜，取得州内所有重要的参议院议席，又指十分期待2024年总统大选。特朗普其后公开支持巴德(Ted Budd)竞逐参议员。

大批特朗普的支持者一早就在会议场地外面聚集，有人展示“特朗普2024︰我会卷土重来”的横额，也有很多人戴着“特朗普胜利”的帽子。特朗普随后亦会到俄亥俄、佛罗里达、阿拉巴马等地为中期选举候选人拉票，虽然特朗普在党内人气高企，但在全国来说仍然有大批民众反对他，党内领袖忧虑特朗普高调站台，会为共和党2022年争夺众议院之战带来反效果。

据该报道说，民主党全国委员会发言人穆萨(Ammar Moussa)就在特朗普现身前发表声明，揶揄共和党未汲取教训，“逾40万美国人死亡，数百万人失业、鲁莽危险的言论，这些都似乎不足以令共和党人跟一名令他们失去白宫、参众两院的落败总统决裂。”