特朗普為明年中期選舉出山造勢 緊盯向中國索賠

美國前總統特朗普離開白宮後四個月，再次回歸選舉造勢舞台，周六晚為共和黨中期選舉候選人拉票，他批評總統拜登治下美國已在倒退，繼續抨擊2020年大選舞弊，揚言十分期待2024年大選，暗示自己會捲土重來。在談到疫情時，特朗普直言是中國帶來“可怕的東西”，應該賠償給受影響的國家。有消息稱甚至有共和黨人挺特朗普競選眾議院議員，屆時替下佩洛西也推動彈劾拜登。

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據蘋果日報今天引述消息報道稱，特朗普為共和黨明年中期選舉造勢，促向中國索償。

特朗普周六晚在北卡羅來納州共和黨大會上站台，向1,200名支持者發表演說，“帶着無比驕傲回到格林維爾(Greenville)太棒了！北卡羅來納的愛國者熱愛我們的國家、支持我們的軍隊、尊重我們的警察、崇敬我們的國旗，並一直把美國放在第一位，我們不把美國放在次要位置。當我們今夜齊聚，我們的國家卻在我們眼底下被毀掉。”

談到疫情時，特朗普指“這可怕的事情由中國而來”，美國以及全球應向中國“要求賠償和問責”，“他們必須付償”，“至少10萬億美元”。

這場90分鐘的演說，是特朗普卸任後首度在佛羅里達州以外的政治活動，他指2020大選發生了“壞事”，但豪言共和黨在2022年中期選舉將會大勝，取得州內所有重要的參議院議席，又指十分期待2024年總統大選。特朗普其後公開支持巴德(Ted Budd)競逐參議員。

大批特朗普的支持者一早就在會議場地外面聚集，有人展示“特朗普2024︰我會捲土重來”的橫額，也有很多人戴着“特朗普勝利”的帽子。特朗普隨後亦會到俄亥俄、佛羅里達、阿拉巴馬等地為中期選舉候選人拉票，雖然特朗普在黨內人氣高企，但在全國來說仍然有大批民眾反對他，黨內領袖憂慮特朗普高調站台，會為共和黨2022年爭奪眾議院之戰帶來反效果。

據該報道說，民主黨全國委員會發言人穆薩(Ammar Moussa)就在特朗普現身前發表聲明，揶揄共和黨未汲取教訓，“逾40萬美國人死亡，數百萬人失業、魯莽危險的言論，這些都似乎不足以令共和黨人跟一名令他們失去白宮、參眾兩院的落敗總統決裂。”