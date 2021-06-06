秘鲁第二轮总统大选 左右两极化候选人决胜负

南美洲国家秘鲁6月6日举行总统大选决选，选民面临两极化选择，一边是右翼民粹的藤森惠子，另一边则是激进左派的卡斯蒂约，而秘鲁目前正迫切需要结束多年来政治动荡。

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法新社报导，秘鲁新领导人将面临如何解决国家深陷危机局面。秘鲁受到新冠病毒疫情打击，经济落入衰退，全国3300万人口更已有18万4000人染疫不治，致死率高居全球之首。

秘鲁过去3年有过4位总统，且过去10位总统有多达7位因贪腐被定罪或遭到调查。秘鲁人将期盼新领导人能让近期的政坛风暴终止。

秘鲁全国1万1000多个投票所在格林威治时间12点开始投票，初步结果预计最快深夜出炉。

去年11月秘鲁政坛的动荡最剧烈时，曾在5天内有过3 位不同总统。

根据官方数据，疫情期间秘鲁有200万人失业，目前贫穷人口占全国近1/3。

秘鲁4月举行总统大选首轮投票，出乎意料由46岁的藤森惠子（Keiko Fujimori）和51岁的卡斯蒂约（Pedro Castillo）出线对决。如今选民必须在两人极端对立的经济和政治政见之间作抉择。

在最近一份民调中，卡斯蒂约的支持率小赢2个百分点，但仍有18%的选民尚未做决定。在秘鲁投票是法定义务。

藤森惠子是名誉扫地且正在坐牢的前总统藤森谦也（Alberto Fujimori）之女，她代表新自由主义经济模式，支持透过减税和振兴民间活动来创造就业。她的主要票仓在首都利马。

在首轮投票结果居首的卡斯蒂约则是工会主义者和学校教师，他主张将国家命脉产业国有化、加税、取消免税优惠及扩大国家监管，票仓则在深入境内的乡间。

在塔卡班巴（Tacabamba），27岁水果贩怀曼（Martha Huaman）告诉法新社：“我们受够一直被同样的人统治。我们希望秘鲁改变。”塔卡班巴所在地卡哈麦卡（Cajamarca）地区正是卡斯蒂约目前居住地。

卡斯蒂约的妻子巴瑞德斯（Lilia Paredes）常去的福音派教会，牧师李维拉（Victor Cieza Rivera）表示，“这对我们来说是个梦想，是一场觉醒”。“我们真的很高兴”有卡斯蒂约。