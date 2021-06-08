力抗中国科技挑战参议院估将通过《美国创新与竞争法案》

美国参议院准备在6月8日下午批准两党立法，该立法将投资数十亿美元，以应对北京的竞争影响。该法案的众院版本仍然面临着来自共和党议员的质疑，他们认为该法案不足以对抗中国。

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参议院的投票定于周四下午4点左右开始，法案的最终批准需要60票的门槛。对抗中共的方案将需要在参众两院都通过后送到拜登总统的案头。

参议院多数党领袖舒默（Chuck-Schumer）于5月18日公布了两党合作的《2021年美国创新与竞争法案》，这是他的《无尽边界法案》(Endless Frontier Act)的改名和扩展版本。

这项法案现在有1445页，旨在促进政府对科学和技术的支持，以应对来自中共日益激烈的竞争。参议院法案的共同提案人、共和党参议员托德·杨（Todd-Young）的发言人说："这是美国历史上最大、最大胆、最全面的反中共立法。杨参议员对开放的两党合作进程感到高兴，并期待着该法案在6月8日的表决。"

根据舒默和参议员托德·杨的原始法案《无尽边界法案》，美联邦将向国家科学基金会提供约810亿美元，作为帮助美国在技术和创新的研究和开发上超越北京的助力。

该法案最重要的组成部分之一也包括在国家科学基金会建立一个新的部门，称为技术和创新局，该部门将专注于开发新技术，并为培养国内人才进行这种研究提供投资，该部门将在五年内获得290亿美元。参院法案还包括一项条款，禁止将国家科学基金会开发的知识产权转让给中国等受关注的外国实体，以应对北京盗窃研究和技术的威胁。

法案也在5G、人权、印太海域军事支出、宣传渗透等领域应对来自中共的竞争。

为了提高美国的经济竞争力和打击中国的经济影响力，众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）议员于5月25日提出了名为 "确保美国全球领导地位和参与"（EAGLE）的立法。但这个立法削弱了很多原本参议院提出的版本，因此最受争议。

许多议员说该法案中的许多条款虽然与参议院法案中的条款相同，但该法案中与台湾、及新疆人权、和对疫情溯源等问题有关的一些语言都被删除或软化了。

例如，EAGLE法案删除了参议院法案中要求美国政府捍卫"台湾有意义地参与联合国"权利的语言。此外，它还删除了参议院法案中关于美国应 "强烈反对中华人民共和国使用武力改变台湾现状的任何行动"的文字。众议院法案还删除了要求"对新疆维吾尔自治区的系统性强奸、胁迫性堕胎、强制绝育或非自愿避孕植入实施制裁"的文字部分。

该法案还删除了关于抵制2022年北京奥运会的案文与对病毒大流行溯源的要求。

共和党众议员普鲁格（August Pfluger）在一份电子邮件声明中说："该法案的一些部分令人担忧......对抗中共不单是共和党人的问题，也不单是民主党人的问题。它是一个美国问题。这就是我们应该对待这项立法的方式--作为美国人一起应对。"

虽然参议院的法案预计将以较大优势通过，但一些共和党参议员早些时候对该立法表示担忧，称其充满了浪费性开支。该法案将授权约1900亿美元的科研和开发支出，以及520亿美元用于促进美国的半导体生产。