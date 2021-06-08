加拿大惊爆仇恨犯罪 男子开车辗死穆斯林一家四口
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加拿大警方8日表示，安大略省（Ontario）一名男子被控驾驶他的皮卡车辗死穆斯林一家四口，这名男子是因仇恨动机锁定他们发动攻击。加拿大总理特鲁多把这次袭击定性为恐怖袭击。 特鲁多在下议院的演讲中抨击道：“这次杀戮并非偶然。这是一场以仇恨为动机的恐怖袭击，发生在我们社区的中心。”
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安大略省伦敦市（London）警方引述目击者指出，伦敦市20岁男子维尔特曼（Nathaniel Veltman）7日驾驶他的车冲上人行道，撞击穆斯林一家五口，然后高速驾车离去。这家人年龄从9至74岁不等。
维尔特曼事后遭到逮捕，被控四项一级谋杀罪名，及一项谋杀未遂罪名。他在8日还押拘留所后，预定10 日再次出庭。
当局未公布受害者姓名，但根据伦敦市长霍德（Ed Holder），他们包括一名74岁女性、一名46岁男性、一名44岁女性及一名15岁女孩，共是一家三代。一名9岁男童在遭遇攻击后就医。
伦敦市警局侦缉警司威特（Paul Waight）告诉记者：“有证据显示，这是有计画的预谋行动，动机是仇恨。”
威特指出：“我们相信，受害者是因为他们的伊斯兰教信仰而遭到锁定。”
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