种族仇恨

加拿大惊爆仇恨犯罪 男子开车辗死穆斯林一家四口

L’attaque, qui a causé la mort de 4 personnes à London, Ontario, au Canada, a suscité beaucoup d’émotion © CARLOS OSORIO/REUTERS

作者： 法广 4 分钟

加拿大警方8日表示，安大略省（Ontario）一名男子被控驾驶他的皮卡车辗死穆斯林一家四口，这名男子是因仇恨动机锁定他们发动攻击。加拿大总理特鲁多把这次袭击定性为恐怖袭击。 特鲁多在下议院的演讲中抨击道：“这次杀戮并非偶然。这是一场以仇恨为动机的恐怖袭击，发生在我们社区的中心。”