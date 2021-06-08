美国追回了不少已付骇客的赎金：63.7个比特币

据美国司法部透露，调查人员查获了63.7个比特币，现在价值约为230万美元。这些比特币是上个月Colonial Pipeline在遭受黑客攻击并导致美国东海岸加油站大规模缺货后支付的。比特币在昨天2200GMT前后下跌近5%。该加密货币在4月创下63,000美元的高点后，最近几周跌至34,000美元左右。路透社说，许多黑客组织的总部就在俄罗斯。

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美国查获Colonial支付给黑客的价值230万美元比特币。据路透社报道称，美国司法部周一追回了Colonial Pipeline支付的约230万美元加密货币赎金，打击发起此次史上最具破坏性的美国网络攻击的黑客。美国司法部副部长Lisa Monaco表示，调查人员查获了63.7个比特币，现在价值约为230万美元。Monaco说，司法部已经“找到并夺回了”Colonial支付的大部分赎金。这些比特币是上个月Colonial Pipeline在遭受黑客攻击并导致美国东海岸加油站大规模缺货后支付的。

周一提交的一份宣誓书说，联邦调查局(FBI)掌握了一把私人密钥，可以解锁一个收到了大部分赎金的比特币钱包。目前还不清楚FBI是如何获得该密钥的。旧金山的一名法官批准扣押这个“加密货币地址”中的资金，文件中说该地址位于加州北区。

Colonial Pipeline曾表示，它向黑客支付了近500万美元以重新获得访问权限。

该报道称，比特币被扣押的情况很少见，但当局已加强追踪数字货币流动的专业水平，因为勒索软件已经成为一个日益严重的国家安全威胁，并令美国与俄罗斯之间的关系更趋紧张。许多黑客组织的总部就在俄罗斯。

“目前而言，起诉是一个白日梦，”网络安全公司Mandiant的副总裁John Hultquist在赞扬此举时说。“干扰。干扰。干扰。”据FBI认为，黑客攻击是由一个名为DarkSide的团伙发动的。这次攻击造成了长达数天的供应中断，导致汽油价格飙升、恐慌性抢购和局部燃料短缺。在美国经济开始摆脱疫情复苏之际，它给总统拜登带来了重大的政治难题。