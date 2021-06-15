美国新冠死亡人数破60万，８个州疫情升温

美国新冠病毒死亡人数14日突破60万这一严峻的关口，约翰霍普金斯大学的统计显示，在全球约400万新冠死亡病例中，美国约占15%；而在全美疫情缓和之际，疫苗接种率低的8个州又见疫情升温。

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疫情升温的州包括：阿拉巴马、阿肯色、夏威夷、密苏里、内华达、犹他、怀俄明与德克萨斯，过去一周平均添加确诊人数高于过去两周单日平均。

美联社报道称，60万人，比巴尔的摩或密尔沃基的人口还要多，这大约等于美国2019年死于癌症的人数。尽管如此糟糕，但据信实际死亡人数要高得多。

根据联邦疾病防控中心(CDC)14日数据，美国已为超过1亿7423万人、占总人口52.5%接种至少一剂疫苗；超过1亿4491万人、占总人口43.7%已完全接种。但4月中以来的接种率大幅下降，上周单日平均下降至约110万剂，比接种高峰时期减少67%。

美联社分析称，在已知种族的死亡病例中，非洲裔占15%，拉丁裔占19%，白人占 61%，亚裔占4%。这些数字接近这些群体在美国人口中的份额。

全国卫生统计中心（NCHS）对时至6月7日的临时数据的分析发现：在新冠患者中，非洲裔有着最高的死亡率，每10万患者死亡为212.38，死亡总数共8.74万；白人比率为179.44，死亡总数35.4万；西语裔比率为177.69，死亡总数10.76万；亚裔该比率为118.7，死亡总数为2.24万。

正在欧洲访问的拜登总统14日表示，有太多美国人染疫死亡，我们还要更努力打败病毒，现在还不能松懈。