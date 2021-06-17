峰会 分析家：拜登欲削弱普京在国际舞台重要性

美国总统拜登与俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）在瑞士日内瓦的峰会结束后，有分析家表示，拜登正设法削弱普京在国际舞台上的重要性。上任后首度出访的拜登，寻求不要将俄罗斯塑造成美国的直接竞争对手，而是将俄国塑造成小角色，因为美国日益将心思放在对付中国上。

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路透社报导，幕僚表示，拜登希望传递的讯息，是俄罗斯总统普京的行为，包括干预选举、对西方国家网路攻击和对待国内异议人士的方式，都让他在国际舞台受到孤立。

部分观察家表示，但拜登同时又要努力遏止美俄关系恶化，吓阻核冲突威胁，这可能有其难度。

特朗普政府时期的国安顾问莫里森（Tim Morrison）说：“拜登政府想要缓和紧张局势，不过我不清楚普京是否也有同样想法。”

美俄官员会前都认为日内瓦峰会有重大突破的机会不大，他们是对的，没有谈出具体成果。

但这两位领袖承诺会就武器控制和网路安全恢复谈判，并寻找可能合作的领域。

拜登上任不久后，一再称普京是“刽子手”，美俄关系早就因此变得紧张。两国外交关係裂痕不仅加深，也撤回派驻在对方首都的外交官。

2014年俄国吞併了乌克兰的克里米亚后，欧巴马称俄国为“区域强国”。拜登试图不要将俄罗斯塑造成美国的直接竞争对手，来呼应前总统欧巴马的做法。

拜登在与普京结束会谈后说，俄国非常想要维持大国的地位。

拜登在搭机离开日内瓦之前说：“俄国现在处境非常、非常艰难，他们受到中国的挤压。”

拜登也指出俄国经济遭遇的问题，并呼吁普京释放两名被控间谍罪的美国人，也提到美国资助的自由欧洲电台（Radio Free Europe）和自由电台（Radio Liberty）面临的威胁。

他说，美国商人“不想待在莫斯科了”。

新海芬大学（University of New Haven）副教授、俄国和欧亚事务专家施密特（Matthew Schmidt）说，拜登正设法削弱普京在国际舞台上的重要性。

施密特说：“策略纯粹就是利用说出一些事实真相，故意激怒普京。无论如何，都会招致强烈反弹。”

一名资深政府官员表示，拜登对俄国采取的策略成功可能性更高，因为拜登在与普京见面之前，先后参加了英国举办的七大工业国集团（G7）高峰会和在比利时布鲁塞尔召开的北大西洋公约组织（NATO）峰会，号召盟邦支持“以规则为基础的国际秩序”原则。