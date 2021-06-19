美国政府投放32亿元资助药厂研发新药 挽救更多新冠患者生命

仅有疫苗不够，美国政府宣布，将投放32亿美元，资助药厂加速研发对抗新冠病毒的新药，以挽救更多新冠患者生命，和对抗未来可能造成大流行的变种病毒。

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面对新冠病毒大流行，美国政府已经花了超过180亿美元资助药厂研制，这种努力得到回报，在短时间内研制出最少五种高效疫苗；但仅有疫苗不够，现在，政府将投入32亿元研制药片，希望新冠病人在感染初期就能对抗病毒。

联邦卫生福利部17日宣布这项新计划，若一切顺利，首批药物可在年底面世。

对于新计划的宣布，国家过敏和传染病研究院院长福奇(Anthony Fauci)表示，他期待这一天会很快到来，就是当有人早上起床出现病症及确诊时，即可到药店购买药片治疗。

目前最少有两种药物正展开试验：一种是由埃默里大学(Emory University)与迈阿密一家生物科技公司合作的研究，他们去年秋天已在确诊者身上试验，估计今年10月会有结果；另一种药物是由阿泰制药（Atea Pharmaceuticals）开发的AT-527，罗氏药厂(Roche)也参与后期临床试验。此外由辉瑞（Pfizer）公司研制原是针对非典(SARS)的药物，这种药物已搁置多年，现在重新激活及修改，称为PF-07321332。