巴西新冠新增例创新高 24 小时逾115,000 例 第3波抵达

巴西新冠感染再创新纪录，新增感染病例在 24 小时内超过 115,000 例，这一新记录证实了第三波的到来，这波疫情已经每天造成 2,000 多人死亡。

广告 继续浏览后续

尽管新冠病毒 Covid-19 大流行——以及它在全球范围内造成 380 万人死亡——似乎也看到那些国家踏着迅速接种疫苗的脚步，但它继续在巴西造成严重破坏，进入第三波扩散感染疫情的侵袭。 在泰国等许多试图重新开启他们的观光经济的国家，控制疫情的不确定性仍然显而易见，未来都假日开始，疫情发展也引起专家们的担忧。

在疫情再度紧张的巴西，根据该国卫生部的最新报告，当局周三打破了新冠病毒 Covid-19 感染人数的新记录，在 24 小时内新增了 115,228 例病例，也证实了第三波感染的到来。 官方的死亡人数还报告了 2,392 人的新增死亡人数，使巴西新冠死亡总人数达到 507,109 人。巴西是世界上哀悼死者人数第二多的国家，仅次于美国，美国的死亡人数超过 600,000 人。

一个多月以来，每日感染人数一直在稳步上升，自上周以来，平均每天的死亡人数约为 2,000 人。负责汇集巴西各州卫生单位的巴西”国家卫生秘书委员会 (Conass) 主席噜啦卡洛斯 Carlos Eduardo Lula，向当地日报 O Globo 指出， “随着病例数量的不断增加，我们已经处于第三波疫情。”

根据公共参考机构 Fiocruz 的最新流行病学报告，巴西 27 个州中有 19 个州情况危急，重症监护病床占用率超过 80%，其中 8 个州甚至达到 90%。 疫苗接种的进展仍然太慢：只有 30.7% 的人口接种了至少一剂疫苗，11.36% 的人口完全接种了疫苗。 在该国最大的城市圣保罗，由于缺乏可用疫苗剂量，周二不得不中断疫苗接种，然后在周三恢复。