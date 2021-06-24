杀毒软件创始人迈克菲死在西班牙监狱 疑似自杀

一名政府官员6月23日对美联社说，杀毒软件创始人约翰·迈克菲(John McAfee)被发现死在巴塞罗纳附近的监狱囚室。也有消息称，他不愿意被引渡回美国，在监狱自杀。

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在此之前几个小时，一家西班牙法庭做出了支持把这位75岁的商业大亨引渡回美国的初步裁决。他在美国受到了与税收有关的刑事指控。

迈克菲被关在西班牙东北城市巴塞罗纳附近的布赖恩斯2号监狱。加泰罗尼亚地区政府的一项声明说，监狱的安全官员试图对他进行抢救，但监狱医疗团队最后认证了他的死亡。

这项声明没有提到迈克菲的姓名，但是说死者是一位75岁等候引渡回国的美国公民。熟悉此事但未获授权让媒体披露姓名的一位加泰罗尼亚政府消息人士对美联社证实，死者是迈克菲。

西班牙国家法院星期一做出了支持引渡迈克菲的裁决。本月早些时候，迈克菲在听证中争辩说，针对他的指控是出于政治动机，他如果被遣返回美国，将在监狱度过余生。

法庭的裁决在星期三公布，可以上诉。任何最终引渡令还必须得到西班牙内阁批准。

田纳西州的检察官指控迈克菲逃税。他被控隐瞒了担任咨询工作期间推销加密货币所获得的收入和参加演讲活动以及向一部纪录片出售讲述有关他个人经历的权利所获得的收入。这些刑事指控的最高刑期为30年。

这位创业家去年10月在巴塞罗纳国际机场被捕。当时，一名法官下令，在迈克菲等候引渡听证结果期间，应将其羁押。