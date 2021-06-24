美国凶杀案激增 拜登剑指售枪坏蛋

白宫援引跨党派研究机构刑事司法委员会(Council on Criminal Justice)的报告 here指出，2020年美国大城市的凶杀案比一年前增加了30%，而枪支袭击案增加了8%，包括芝加哥和休斯顿在内的大城市增速最高。美国总统拜登周三承诺将严查非法枪支经销商。

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美国凶杀案激增，美国总统拜登将严查非法出售枪支的 "死亡商人"。据路透社报道称，美国总统拜登周三承诺将严查非法枪支经销商，同时为地方执法部门扩大提供联邦资金及援助，因大城市的凶杀案发生率激增。

拜登表示：“死亡商人正在违法牟利，”他补充说，政府将对违反联邦法律的流氓枪枝经销商实行 “零容忍”。他说，政府还将利用已经批准用于协助经济走出疫情复苏的资金，来帮助各州雇用更多警察。拜登说：“我给你们的信息是这样的，”他说话的对象是“”故意”违法的枪支经销商。“我们会找到你，我们会搜索你的卖枪执照。我们将确保你无法在我们的街道上销售死亡和混乱。”

拜登和美国司法部长加兰(Merrick Garland)在白宫重申司法部周二公布的措施，称政府将加强菸酒枪炮及爆裂物管理局(ATF)的行动，阻止跨州的非法枪支贩运。

据路透社说，白宫援引跨党派研究机构刑事司法委员会(Council on Criminal Justice)的报告 here指出，2020年美国大城市的凶杀案比一年前增加了30%，而枪支袭击案增加了8%，包括芝加哥和休斯顿在内的大城市增速最高。整体而言，全国凶杀案率仍远低于1970年代或1980年代的全国平均水平。