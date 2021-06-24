美国迈阿密一公寓楼倒塌 死伤不详

6月24日，美国佛罗里达州迈阿密一公寓楼部分倒塌。已知有至少18名来自多个拉美国家的侨民下落不明。官方暂且通报的死亡人数是一人。随着时间的推移，死亡人数定会增加。此栋楼建于1981年，是一个现代化的公寓大楼，由136套住宅组成，共12层。救护人员担心有50多人下落不明。另据最新消息，99人下落不明。

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6月24日凌晨，迈阿密海滩附近的一栋公寓楼倒塌，一场大规模的救援行动正在进行中。

据《每日邮报》报导，当地消防救援部门已经证实，这栋名为Champlain Towers South的12层公寓楼的海滨建筑，已经部分倒塌。据当地媒体报道，在凌晨1点30分之前发生坍塌后，一名妇女已经死亡，至少有9人受伤，包括一名消防员。

人们担心还有更多的人可能已经死亡，或仍然被困在废墟下，目击者称，随着搜救行动的开始，他们听到了来自废墟下的尖叫声。

据福克斯新闻报道，一名目击者与家人一起住在佛罗里达州南部的岛屿城市，当时他在邻近的一栋楼里，他说倒塌的声音和感觉像龙卷风或地震。

这名目击者声称，在倒塌时，大楼的大部分地方都有人，他估计倒塌发生在凌晨1点20分左右。他告诉该媒体：“这是我这辈子听到的最疯狂的事情。”

据NBC6报道，视频画面显示，随着巨大的搜救行动的继续，一个男孩被消防员从残骸中拉了出来。据当地媒体报道，已经有几十个人受到坍塌的影响，但当局尚未确认任何可能的伤亡细节。

来自现场的图片和视频显示，塔楼的整个部分都倒塌了，在柯林斯大道的拐角处留下了巨大的碎片堆，一场巨大的搜救行动正在进行中。

迈阿密-戴德消防队的声明说：“我们在88街和柯林斯大道附近的部分建筑物倒塌现场。在市政消防部门的协助下，包括技术救援队在内的80多支迈阿密消防救援队正在现场。”

迈阿密-戴德消防救援队证实，南向交通正在第96街向西改道，北向交通在第85街和柯林斯大道改道，因为当局仍然在现场。

由于情况仍在进行中，当局尚未提供任何有关潜在伤亡的信息。

迈阿密海滩警察局说：“MBPD和@MiamiBeachFire正在协助苏尔夫塞德市处理位于佛罗里达州苏尔夫塞德市柯林斯大道8777号的部分建筑倒塌事件。来自整个迈阿密-戴德的多个警察和消防机构正在协助。请关注@MiamiDadeFire的最新信息。”

据《迈阿密房地产趋势》（Miami Real Estate Trends）报道，Champlain Towers South建于1981年，是一个现代化的公寓大楼，由136套住宅组成，其中一些有海景的住宅售价高达91.5万美元，共12层。