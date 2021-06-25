弗洛伊德案： 涉事前警察肖万被判22年6个月刑期

弗洛伊德案判决之前，被告前警察肖万向弗洛伊德亲属表示歉意。弗洛伊德母亲说：我儿子有个好心肠。最新消息显示：涉事前警察肖万因二级谋杀、三级谋杀和二级过失杀人罪名而被判22年6个月刑期。原告律师本·克伦普 (Ben Crump) 说：这是一个历史性的判决。

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2020年5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯鲍德霍恩社区，46岁的非裔美国人乔治·帕里·弗洛伊德（George Perry Floyd）因涉嫌使用假钞被捕时，白人警察德里克·麦可·肖万（Derek Michael Chauvin）单膝跪在弗洛伊德脖颈处超过8分钟，弗洛伊德被跪压期间失去知觉并在急救室被宣告死亡。

一名目击者用手机直播了弗洛伊德被跪压期间的影片至Facebook Live并引起了广泛关注。次日，四名涉事警察被解雇，其中肖万于事发的4日后即5月29日被逮捕，他被控以二级谋杀罪和二级过失杀人罪，其余三人亦被起诉协助与教唆谋杀罪。

事件曝光后不少美国市民举行和平示威集会要求公正审讯涉事警员和正视国内根深蒂固的种族歧视问题。