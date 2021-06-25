拜登称赞两党在基础设施协议上达成妥协

美国总统拜登6月24日宣布，美国两党就基础设施法案达成的协议表明，美国民主能办事。总统在白宫东厅发表讲话时表示：“这项协议向全世界发出了一个信号，那就是我们国家能够正常运作，交付成果，做出意义重大的事情” 。

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“我们正与中国和世界其他国家进行一场赢得21世纪的赛跑，” 他说。“他们并没等着。他们正向各领域投资数百亿美元。”

该法案的框架由一个两党联邦参议员组成的小组谈判达成，其中包括5790亿美元的新基础设施支出。该框架下，先前已获批准的一笔类似金额的支出将被重新调整用途，以便将基础设施总投资额扩充至1.2万亿美元。

“在这笔交易中，没有哪一方得到了他们想要的一切，” 拜登指出。“这就是妥协的意义。”

目前，拜登的其他优先事项暂被搁置，比如资助儿童保育，以及他在缓解和适应气候变化方面的大部分议程。

“在其余问题上没有达成一致，” 拜登承认。“我们将不得不通过预算程序去办。”

如果国会的民主党人联合起来，配以哈里斯副总统的打破平局票，民主党人就可利用“和解立法”的策略，以简单多数批准其他事项所需的支出。

“除非能达成和解法案，否则就不会有基础设施法案，” 众议院议长佩洛西当天早些时候宣布。

参议院多数党领袖舒默表示，他在这一方法上与佩洛西意见一致。

参议院共和党领袖麦康奈尔指责总统迅速屈服于国会民主党领导层的威胁，挟持了基础设施协议。

“公开表扬我们的同事并支持两党协议还不到两个小时，总统就走出非同寻常的一步，威胁要否决该协议，” 麦康奈尔在一份声明中说。“现在，我毫不怀疑，总统正面临来自政治左派的巨大压力，要求他兑现一系列激进的气候变化议题相关的要求。”

这项基础设施协议最初是在白宫西翼外宣布的，当时拜登和一众共和党及民主党的联邦参议员出人意料地在那里露面。

“今天，我们宣布一项对基础设施进行历史性投资的框架，” 参议院金融委员会成员、俄亥俄州共和党籍联邦参议员波特曼表示说。“当中涵盖道路和桥梁，以及很多其他类型的基础设施，也包括宽带，包括我们的供水系统和铁路系统，所有这些都对经济有利。”

白宫表示，协议具体包括用于交通项目的3120亿美元，用于水利基础设施的550亿美元，以及用于扩大宽带互联网服务的650亿美元。

亚利桑那州民主党籍联邦参议员西内玛向记者强调，“我们都让了一些以便得到一些，因为我们所做的是把我们国家的需要放在第一位。”

近几天的讨论集中在这笔超1万亿美元资金的支出计划上。这笔资金当中，新资金和被重新调整用途的旧资金大致各占一半。

具体的项目行动目标包括改善美国公路系统和电力电网系统，以及扩大宽带互联网的覆盖面。

相关讨论由21名联邦参议员共同参与，是民主党人和共和党人为就一项重大基础设施项目的规模、优先项目和资金来源达成协议而做出的一系列努力中的最新发展。

这些讨论的主要争论点之一是如何为该计划买单。拜登总统曾主张提高企业税率，但共和党人反对这一举措，他们在前特朗普政府时期已成功降低企业税率。