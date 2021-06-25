美众院下周推动针对中国的全面法案

美国国会虽然针对中国议题显示罕见一致立场，但是在对针对中国的全面法案方面则各据立场。美国参议院于6月8日以68-32的投票结果通过了自己的针对中国的全面法案--美国创新与竞争法案(USICA)，众议院领导人选择不接受和考虑参议院的立法，众议院几个委员会一直在制定自己的提案，众议院外交事务委员会已安排在周三举行会议，讨论针对中国的全面法案。

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据路透社消息说，美国众议院外交事务委员会已安排在周三举行会议，以考虑提高经济竞争力和在人权方面向中国施压的全面法案。这是国会应对与中国竞争的努力的一部分。该委员会的助手们周四表示，委员会将在美东时间6月30日下午1点开会，讨论或考虑对“确保美国全球领导力和参与法”(EAGLE Act)的修正。

据该报道，在严重分裂的美国国会，对于与中国打交道时采取强硬立场，是真正取得两党共识的少量议题之一。

参议院于6月8日以68-32的投票结果通过了自己的针对中国的全面法案--美国创新与竞争法案(USICA)。该法案授权拨备约1,900亿美元用于加强美国的技术和研究，并批准支出540亿美元用于增加美国在半导体和电信设备方面的生产和研究。众议院领导人选择不接受和考虑参议院的立法。相反，众议院几个委员会一直在制定自己的提案。据路透社说，这意味着任何相关法案送交白宫让拜登签署成为法律，都可能需要数月时间。