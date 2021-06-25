美国会减轻禁运制裁？古巴人寄希望于拜登

今年6月23日星期三，联合国大会以压倒性多数谴责了美国对古巴的经济封锁。在193个联合国会员国中，184个国家投票赞成该谴责，2个国家投票反对：只有美国和以色列表示反对。自1992年以来，这样的投票情况在联合国不是什么新鲜事，但今年出了个乔-拜登总统，古巴人开始希望拜登能有一个姿态。

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据本台报道称，联合国大会再次以压倒性优势谴责美国对古巴实施了近60年的贸易、经济和金融禁运。仅有美国和以色列投了两张反对票，而上一次，哥伦比亚，乌克兰和巴西曾投票反对。哥伦比亚总统被认为是特朗普的盟友。自1992年以来，这项决议每年都要表决一次，每年都是差不多的事情，只是今年由于乔-拜登总统入主白宫，有希望像2016年那样出现惊喜。当时，奥巴马政府采取了不同的做法，承认 "美国对古巴的孤立政策并没有发挥什么作用"。

据美国外交官罗德尼-亨特说，因为这些制裁是 "使古巴走向民主和人权的关键"。这意味着这项决议在联合国的投票只是具有象征意义，因为如果决定取消美国对古巴的禁运封锁，将由美国国会来投票。因此，很难想象乔-拜登会参与这样的活动。特别是拜登政府已经明确表示，古巴 "不是一个优先事项"。

对古巴人来说，必须耐心等待华盛顿方面的改变，联合国组织的这次投票仍然是一个微不足道的安慰，即使古巴被认为是某种胜家。联合国的这项决议的投票被认为是古巴对美国的一次压倒性胜利。在这个看不到尽头的危机时期，仿佛是为了让古巴人重新振作起来，给他们以心灵的抚慰。古巴当局越来越多地用美国的禁运理由来为国家的经济困难辩护。

在联合国，古巴外交部长布鲁诺-罗德里格斯回顾了古巴人 "被封锁 "的影响：例如，为了获得人工呼吸器，即使在新冠肺炎大流行时期，他说古巴人因物品匮乏而导致排长队，以及缺乏药品。

应该提及的是，美国的禁运并不涉及食品和药品的销售。但这个国家确实被美国的制裁所窒息。自从拜登上任以来，至此其实没有解除任何一项禁运。可是古巴将很大的赌注押在美国能够减轻制裁，以及美国游客重回古巴，这是让古巴脱离经济危机的重要条件。