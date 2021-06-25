美国参议员呼吁拜登制裁香港《苹果日报》被迫停运案责任者 或包括汇丰花旗

美国两名重量级参议员呼吁总统拜登利用他们起草的一项法案所赋予的权力，对那些导致香港《苹果日报》被迫停运负有责任的人实施制裁，这表明外国银行也将受到牵连。美国总统拜登周四称香港苹果日报停运“对媒体自由来说是悲哀的一天”，并表示这标志着“北京正在加强镇压力度”。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，美国参议员呼吁拜登制裁对香港《苹果日报》被迫停运负有责任者。

美国参议院金融委员会共和党籍委员Pat Toomey和民主党籍委员Chris Van Hollen在信中提到了路透社上月的一篇报道，该报道称香港保安局局长李家超书面通知《苹果日报》创办人黎智英及汇丰控股和花旗银行的分支机构，称若这些银行与黎智英的账户继续有往来，可能面临最高七年的刑期。李家超要求这些银行冻结黎智英的账户，据路透社见到的参议员信函文本称，“银行似乎已照办”。

信中说，约500名警察之前搜查了《苹果日报》的办公室并逮捕了几名高层，香港保安局随后命令《苹果日报》的银行冻结该报的资产，“直接导致其关闭。”

据两位参议员表示，他们去年通过的香港自治法要求美国国务卿向国会确认“实质上导致”“香港人民无法享受集会、言论、新闻自由或独立法治”的外国人，包括外国企业。

信中说：“对黎智英和苹果日报的惊人打压很可能涉及适用香港自治法第5条的许多外国人。”信件称：“在黎智英受到不公正待遇和苹果日报被迫停运后，我们敦促政府立即全面执行香港自治法。”

参议员们的立法要求对直接破坏香港自治的个人和实体实施强制性制裁，并对与这些实体和个人有往来的银行进行二次制裁。