美國會減輕禁運制裁？古巴人寄希望於拜登

今年6月23日星期三，聯合國大會以壓倒性多數譴責了美國對古巴的經濟封鎖。在193個聯合國會員國中，184個國家投票贊成該譴責，2個國家投票反對：只有美國和以色列表示反對。自1992年以來，這樣的投票情況在聯合國不是什麼新鮮事，但今年出了個喬-拜登總統，古巴人開始希望拜登能有一個姿態。

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據本台報道稱，聯合國大會再次以壓倒性優勢譴責美國對古巴實施了近60年的貿易、經濟和金融禁運。僅有美國和以色列投了兩張反對票，而上一次，哥倫比亞，烏克蘭和巴西曾投票反對。哥倫比亞總統被認為是特朗普的盟友。自1992年以來，這項決議每年都要表決一次，每年都是差不多的事情，只是今年由於喬-拜登總統入主白宮，有希望像2016年那樣出現驚喜。當時，奧巴馬政府採取了不同的做法，承認 "美國對古巴的孤立政策並沒有發揮什麼作用"。

據美國外交官羅德尼-亨特說，因為這些制裁是 "使古巴走向民主和人權的關鍵"。這意味着這項決議在聯合國的投票只是具有象徵意義，因為如果決定取消美國對古巴的禁運封鎖，將由美國國會來投票。因此，很難想象喬-拜登會參與這樣的活動。特別是拜登政府已經明確表示，古巴 "不是一個優先事項"。

對古巴人來說，必須耐心等待華盛頓方面的改變，聯合國組織的這次投票仍然是一個微不足道的安慰，即使古巴被認為是某種勝家。聯合國的這項決議的投票被認為是古巴對美國的一次壓倒性勝利。在這個看不到盡頭的危機時期，彷彿是為了讓古巴人重新振作起來，給他們以心靈的撫慰。古巴當局越來越多地用美國的禁運理由來為國家的經濟困難辯護。

在聯合國，古巴外交部長布魯諾-羅德里格斯回顧了古巴人 "被封鎖 "的影響：例如，為了獲得人工呼吸器，即使在新冠肺炎大流行時期，他說古巴人因物品匱乏而導致排長隊，以及缺乏藥品。

應該提及的是，美國的禁運並不涉及食品和藥品的銷售。但這個國家確實被美國的制裁所窒息。自從拜登上任以來，至此其實沒有解除任何一項禁運。可是古巴將很大的賭注押在美國能夠減輕制裁，以及美國遊客重回古巴，這是讓古巴脫離經濟危機的重要條件。