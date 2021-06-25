4死159人失踪 迈阿密坍塌公寓1年前就下陷

佛州迈阿密戴德县Surfside一栋12层公寓楼6月24日凌晨坍塌，该市市长卡瓦（Levine Cava）于6月25日表明死亡人数增加为4人，仍有159人失踪。佛州已经于24日宣布迈阿密戴德县进入紧急状况；白宫也于25日宣布佛州进入紧急状态。英媒报导指出，倒塌的住宅楼在1年前被专家警告出现下沉现象，目前政府仍在就事故发生的原因进行调查。

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迈阿密戴德县县长卡瓦（Daniella Levine Cava）25日宣布事故现场的救援工作仍然在进行，而救援人员在24日一夜之间已经发现了三具尸体，目前尚不清楚他们的身份。他们还在事故废墟现场营救出2人，并找到了35人。

卡瓦表示她相信还能够从事故现场救出更多的生还者，并坚称现在仍然是救援时期而非重建时期。

迈阿密戴德县当局说，该楼失踪人员人数已经从最初估计的99人增加为159人。因为该楼的住户中既有长期住户，也有短期住户，因此当局在事故发生时并不知道当时楼裡到底住有多少人，只是估计事故发生时楼裡住满了人。

美总统拜登于25日凌晨宣布佛州进入紧急状态，并下令国家安全部和联邦紧急事务管理局（FEMA）为佛州提供紧急援助。

白宫表示：“总统授权国家安全部和联邦紧急事务管理局协调他们的灾难救援努力。“

联邦紧急事务管理局在一份声明表示，该局目前提供援助缓解迈阿密戴德县和佛州紧急救人员的压力，目前紧急救援人员仍然已经昼夜不停地营救困于废墟中的人。

《每日邮报》报导表示，有专家于2020年就警告说这栋于1981年修建的12层建筑在下沉，该建筑被指从二十世纪九十年代开始就在以每年2毫米的速度下降，因为这栋楼建在一片开垦的湿地上。

目前尚不知道该楼坍塌的原因，迈阿密戴德县警方已经开始对此案立案进行调查。而该县县长卡瓦则表示目前尚没有人为作案的证据。

报导表示，这栋楼本来今年要进行四十年来的首次安全性重新认证，并将对其部分结构的生鏽的支架和受损的混凝土结构进行广泛的维修，因为迈阿密的沿海空气中的盐分可能会腐蚀房屋的钢樑或侵蚀暴露在外的钢筋。

而且该楼的屋顶最近还在进行施工，有人担心这可能会为该楼增加了额外的负担并因此而发生了坍塌事故。