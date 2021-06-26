美国政府发布备受瞩目的UFO报告 有没有外星人无定论

美国政府发布了一份具有里程碑意义的报告，该报告由国会授权，审查了美国军事人员近年来目睹的 "不明飞行现象"。虽然报告没有发现外星人的证据，但它确实发现不明飞行物可能对国家安全构成威胁。情报界和国防部发布的报告没有明确地确定军事人员看到了什么。据名利场刊物说，该报告审查了过去20年的140多起事件，但对观察到的现象提供的解释非常少。

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美国政府周五发布了一份具有里程碑意义的报告，审查了过去20年的144起事件。

据美国之音今天报道称，应美国国会要求，美国情报总监办公室星期五（6月25日）公开发布对“不明空中现象”的评估报告。报告没有正面证实或否认军方近年来观测到的空中物体现象是否是外星飞行器，同时称没有证据表明它们来自中国或俄罗斯的先进飞行技术。

在公共讨论和大众文化中，大众所熟悉的“不明飞行物”（英文缩写UFO）概念常常引发外星飞碟的联想。不过，美国政府最近发表的这一报告对“外星人”的概念只字不提。美国政府和军方的官方文件、研究这一现象的学术界和民间爱好者目前将这一概念统称为“不明空中现象”（unidentified aerial phenomena，简称UAP），试图以更科学、理性的角度对不明现象进行解读。

报告评估的144起不明空中现象全部来自美国政府多个部门的观测报告，以军方为主，时间范围从2004年11月跨越到2021年3月。在144起UAP目击事件中，报告只能解释其中的一起，另外的143起现象至今无法解读。报告说，唯一得以解释的UAP事件中的物体是一个大型的漏气气球

报告说，80起事件中观察到的物体被美国政府多个监测装置监测到，大多数UAP物体干扰了美军的军事训练。这份评估报告说，一些UAP的目击倾向于聚集在美国军事训练和军事测试场地周围，某些UAP展示了先进的技术。在21份目击报告中描述的18起事件中，观察者报告了这些物体“不寻常的移动模式或飞行特征。

报告描述：“一些UAP似乎在高空风中或是保持静止，或是逆风移动，或是作出突然动作，或以相当高的速度移动，且没有明显的推进方法。”研究说，在少数情况下，在目击UAP的同时，美国军机的系统探测到相关的无线电射频。

研究数据还显示，UAP展示了某种加速能力，甚至具备某种隐藏身份的能力。

据该报道，在报告发表前，有媒体和分析揣测，美军近年来观测到的某些不明空中物体可能来自中国、俄罗斯等美国对手国家、甚至是非国家行为者的技术。情报部门的报告的确也将这一假设纳入了考量。不过，报告说：目前没有数据表明，UAP是外国情报搜集计划，也没有证据表明它们源自美国的某个对手在技术上的突飞猛进。

报告说，UAP在美国的军事设施附近被发现、搭载美国政府最先进传感器系统的飞机也发现过UAP，因此，情报系统将继续调查这种外国情报搜集工作情况的可能。​

美国国会去年12月通过的情报授权法案要求情报机构和国防部官员提交这份报告。这项法案说，UAP对美国的国家安全具有潜在的威胁，美国政府在搜集和分析有关不明空中现象方面的工作缺乏全面的联同合作，但是情报界有义务协调一致地分析和调查这些不明现象，并引起美国政府高层官员的注意。

评估报告说，不明空中现象威胁飞行安全，甚至可能威胁国家安全。美国国防部的UAP特别工作组有11份记录在案的实例报告显示，飞行员与UAP发生了惊险的“擦身而过”（near miss）。