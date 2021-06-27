特朗普高调办造势活动 法新社称是展开复仇之旅

特朗普周六正式拉开了美国中期选举的序幕，回到了他所钟爱的俄亥俄州的集会氛围中，一只眼睛已经盯着2024年。法新社今天描述这位以欢喜气氛热烈的露天集会而闻名的总统，自五个月前离开白宫以来首次回到这样的集会中，发表了长达一个半小时的精力充沛的演讲。

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据特朗普强调，这是 2022年选举的第一次造势会，他的到场是为了支持一名共和党国会候选人。特朗普说，我们将夺回（众议院），我们将夺回参议院。

这位前总统触及了他最喜欢的所有主题，描绘了一幅在他的继任者乔-拜登的领导下，美国正在 "衰落"的景象，同时重复了他关于2020年民主党 "作弊偷窃 "选举的说法。特朗普说："我们已经赢得了两次选举，我们可能必须第三次赢得选举，"他说，在工业城市克利夫兰附近的惠灵顿，他的出现引发了成千上万的支持者的欢呼。

据法新社说，这位75岁的房地产大亨还没有明确承认他的继任者拜登的胜利。相反，特朗普继续抱怨选举欺诈，尽管他的几十项投诉已被驳回，包括被他任命的法官驳回。特朗普称，"乔-拜登正在摧毁我们的国家，就在我们眼前，"特朗普大声道，"谁他妈的知道2024年将会发生什么，我们甚至不会有一个国家！"

在1月6日国会大厦发生致命袭击事件后，这位前总统被禁止在社交媒体上发表言论，在离开华盛顿后，他已经发表了两次重要的公开演讲。但是，当时保守派休息室比较低调的气氛已经和这次造势集会气氛完全不一样了，前总统不住地对过度兴奋的公众发出呼唤，而且在扩音器里连着击打声。

特朗普在承诺在2022年11月的关键中期选举中发挥巨大作用后，他确认了只支持亲特朗普候选人的策略。周六晚上的集会是为了支持唐纳德-特朗普的前顾问马克斯-米勒，米勒正在与坐在众议院的共和党人安东尼-冈萨雷斯竞选。冈萨雷斯代表俄亥俄州，是下议院211名共和党人中的10人之一在特朗普的弹劾审判中以 "煽动叛乱 "的罪名投票赞成弹劾他。

这位前总统被指控鼓励他的支持者冲击国会大厦，当时立法者聚集在那里认证拜登的胜利，特朗普最终在2021年2月被参议院宣告无罪。但从那时起，这位脾气暴躁的纽约人发誓要尽其所能，确保他的几个共和党指控者不能连任。

据特朗普指控，"安东尼-冈萨雷斯是一个假的共和党人，是你们国家的耻辱，"唐纳德-特朗普周六说，反而称赞了马克斯-米勒的才能。特朗普说，"马克斯将对移民问题采取强硬态度（......），他将像我一样保护俄亥俄州的就业机会。"

据法新社，特朗普对支持他的选民魅力不减。一些支持者在外面扎营数天，以能再看到这位亿万富翁。在人群中可以看到 "特朗普2024 "的T恤，意在激励这位前总统，特朗普也正在提出再次竞选总统的前景。

尽管在主要社交网络Twitter和Facebook上被禁止，但特朗普在共和党人中仍有很大的影响力。而且他打算在未来几个月内加强他的公众形象。

法新社说，从周三起，他将前往德克萨斯州，访问与墨西哥交界的地区，并重新讨论非法移民问题，这是他担任总统期间的核心议题之一。然后在7月3日，他将在佛罗里达州的萨拉索塔举行另一次大型集会。