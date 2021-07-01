曾主导伊拉克战争的美国前鹰派防长拉姆斯菲尔德去世

美国入侵阿富汗和伊拉克战争的策划者、美国军队精简和现代化措施的倡导者拉姆斯菲尔德(Donald Rumsfeld)去世，终年88岁。据华尔街日报报道，拉姆斯菲尔德的家属6月30日发表声明，称他在美国新墨西哥州城镇陶斯(Taos)逝世。不过，声明并未提及其死因。

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拉姆斯菲尔德是唯一一个两度出任美国国防部长的人，他1975年成为福特执政时期美国最年轻的国防部长，2001年小布什上台后，再度出山成为最年长的国防部长之一。

拉姆斯菲尔德第二度担任防长期间，美国发生了震惊世界的“911”恐袭。恐袭发生后，他作为时任国防部长，在美军发动阿富汗战争推翻塔利班政权中发挥了重要领导作用。此外，他还在2003年主导策划以美国为首的联军进攻伊拉克的行动。

拉姆斯菲尔德去世消息传出后，小布什当天发表声明，拉姆斯菲尔德是“聪明、正直、精力取之不尽的人”，并且“在做出艰难决定前从不畏惧，不逃避责任”。

但在反战人士看来，拉姆斯菲尔德是主导了美国两场战争的历史罪人，不仅让平民和美国士兵伤亡惨重，而且在美国外交上留下“干预外国”的污点。

来自伊拉克摩苏尔的分析师Rasha Al Aqeedi对美联社表示：“伊拉克战争一直是美国外交政策上的污点。它塑造了整整一代人对‘美国干预’的认知。”

关注阿拉伯国家的卡瓦基比基金会主席伊亚德·巴格达迪（Iyad el-Bagdadi）对半岛电视台表示：“唐纳德·拉姆斯菲尔德是一名战犯，他主持了大规模屠杀平民、实施系统性酷刑和掠夺，以及大规模腐败的非法战争。”

由于伊拉克战争饱受争议，拉姆斯菲尔德在2004年两次小布什提出辞职，当时有消息称，美军虐待了伊拉克监狱的在押人员。拉姆斯菲尔德后来称这一事件是他担任国防部长期间最黑暗的时刻。

截至2005年末，驻伊美军在恐袭中的死亡人数已超过2000人，不少人要求拉姆斯菲尔德下台。2006年，共和党在中期选举中惨败，拉姆斯菲尔德在那之后宣布辞职，结束其国防部长生涯。

“将伊拉克问题归咎于拉姆斯菲尔德既不正确又不公平。”作家布拉德利·格雷厄姆2009年所著的拉姆斯菲尔德传记中这样写道，“但是许多事情都是他按照自己的规则行事后造成的后果。”拉姆斯菲尔德在2011年的回忆录中表示，他对伊拉克没有一丝遗憾，但承认伊拉克的未来仍然存有疑问。