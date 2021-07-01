曾主導伊拉克戰爭的美國前鷹派防長拉姆斯菲爾德去世

美國入侵阿富汗和伊拉克戰爭的策畫者、美國軍隊精簡和現代化措施的倡導者拉姆斯菲爾德(Donald Rumsfeld)去世，終年88歲。據華爾街日報報道，拉姆斯菲爾德的家屬6月30日發表聲明，稱他在美國新墨西哥州城鎮陶斯(Taos)逝世。不過，聲明並未提及其死因。

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拉姆斯菲爾德是唯一一個兩度出任美國國防部長的人，他1975年成為福特執政時期美國最年輕的國防部長，2001年小布什上台後，再度出山成為最年長的國防部長之一。

拉姆斯菲爾德第二度擔任防長期間，美國發生了震驚世界的“911”恐襲。恐襲發生後，他作為時任國防部長，在美軍發動阿富汗戰爭推翻塔利班政權中發揮了重要領導作用。此外，他還在2003年主導策畫以美國為首的聯軍進攻伊拉克的行動。

拉姆斯菲爾德去世消息傳出後，小布什當天發表聲明，拉姆斯菲爾德是“聰明、正直、精力取之不盡的人”，並且“在做出艱難決定前從不畏懼，不逃避責任”。

但在反戰人士看來，拉姆斯菲爾德是主導了美國兩場戰爭的歷史罪人，不僅讓平民和美國士兵傷亡慘重，而且在美國外交上留下“干預外國”的污點。

來自伊拉克摩蘇爾的分析師Rasha Al Aqeedi對美聯社表示：“伊拉克戰爭一直是美國外交政策上的污點。它塑造了整整一代人對‘美國干預’的認知。”

關注阿拉伯國家的卡瓦基比基金會主席伊亞德·巴格達迪（Iyad el-Bagdadi）對半島電視台表示：“唐納德·拉姆斯菲爾德是一名戰犯，他主持了大規模屠殺平民、實施系統性酷刑和掠奪，以及大規模腐敗的非法戰爭。”

由於伊拉克戰爭飽受爭議，拉姆斯菲爾德在2004年兩次小布什提出辭職，當時有消息稱，美軍虐待了伊拉克監獄的在押人員。拉姆斯菲爾德後來稱這一事件是他擔任國防部長期間最黑暗的時刻。

截至2005年末，駐伊美軍在恐襲中的死亡人數已超過2000人，不少人要求拉姆斯菲爾德下台。2006年，共和黨在中期選舉中慘敗，拉姆斯菲爾德在那之後宣布辭職，結束其國防部長生涯。

“將伊拉克問題歸咎於拉姆斯菲爾德既不正確又不公平。”作家布拉德利·格雷厄姆2009年所著的拉姆斯菲爾德傳記中這樣寫道，“但是許多事情都是他按照自己的規則行事後造成的後果。”拉姆斯菲爾德在2011年的回憶錄中表示，他對伊拉克沒有一絲遺憾，但承認伊拉克的未來仍然存有疑問。