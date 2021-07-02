拜登前往迈阿密楼坍塌现场 呼吁不分共和党还是民主党都团结救灾

美国总统拜登和他的妻子吉尔7月1日前往苏尔夫塞德的建筑倒塌现场，并且向事件中的遇难者致哀。在该大楼建筑物倒塌后，苏尔夫塞德的愤怒情绪高涨。拜登再次呼吁团结。一项新的民调指拜登的民意支持率稍降。

广告 继续浏览后续

据本台报道，美国总统拜登7月1日访问了佛罗里达州迈阿密附近的苏尔夫塞德。一座大楼突然倒塌一周后，找到幸存者的希望几乎为零。特别是由于建筑物的另一部分也有倒塌的危险，搜索工作不得不在现场中断了很长时间。这场悲剧已经造成18人死亡，140人仍报失踪。

据报道评论，拜登轻松地承担了这一角色：即首席安慰师。美国总统首先会见了救援人员，然后花了三个小时与受害者家属见面。 拜登说："他们正在经历地狱，这对无论是那些在坍塌中幸存下来的人还是那些失去亲人的人都意味着艰难。我花了很多时间与这些家庭在一起。大量的时间。我认为满足每个想和我交谈的人是很重要的。"

据拜登指出，"这里没有民主党人或共和党人"，拜登向这些家庭保证整个国家对救灾的支持。拜登还赞扬了佛罗里达州的民选官员、共和党人的态度。他说："我今天的信息是，我们在这里为你们，为整个国家。这就是美国的精神：团结一致，不落人后。这就是让我感觉良好的事情，存在的那种凝聚力。这里没有民主党人或共和党人。只有正确的人在做正确的事来帮助他们的同胞。"

该报道称，美国总统甚至告诉佛罗里达州的共和党州长，联邦政府可以报销该州提供救济的全部费用。

据法新社稍早报道称，美国佛州的一栋滨海公寓高楼24日坍塌，至今已近一周时间，搜救人员在瓦砾堆中找出生还者的机会日渐渺茫。12层楼高、靠近迈阿密海滩（Miami Beach）的苏尔夫塞德镇（Surfside）香普兰大厦南栋（Champlain Towers South）24日清晨坍塌。

官方统计，目前累计12人罹难，由于找出下落不明的149人希望逐渐渺茫，死亡人数还可能继续攀升。

白宫此前表示，拜登7月1日将与第一夫人吉尔一同视察现场，确保州政府与地方官员救援物资无虞。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示：「他们希望感谢英勇的第一线人员、搜救团队，以及不眠不休的大家。」