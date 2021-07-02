拜登前往邁阿密樓坍塌現場 呼籲不分共和黨還是民主黨都團結救災

美國總統拜登和他的妻子吉爾7月1日前往蘇爾夫塞德的建築倒塌現場，並且向事件中的遇難者致哀。在該大樓建築物倒塌後，蘇爾夫塞德的憤怒情緒高漲。拜登再次呼籲團結。一項新的民調指拜登的民意支持率稍降。

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據本台報道，美國總統拜登7月1日訪問了佛羅里達州邁阿密附近的蘇爾夫塞德。一座大樓突然倒塌一周後，找到倖存者的希望幾乎為零。特別是由於建築物的另一部分也有倒塌的危險，搜索工作不得不在現場中斷了很長時間。這場悲劇已經造成18人死亡，140人仍報失蹤。

據報道評論，拜登輕鬆地承擔了這一角色：即首席安慰師。美國總統首先會見了救援人員，然後花了三個小時與受害者家屬見面。 拜登說："他們正在經歷地獄，這對無論是那些在坍塌中倖存下來的人還是那些失去親人的人都意味着艱難。我花了很多時間與這些家庭在一起。大量的時間。我認為滿足每個想和我交談的人是很重要的。"

據拜登指出，"這裡沒有民主黨人或共和黨人"，拜登向這些家庭保證整個國家對救災的支持。拜登還讚揚了佛羅里達州的民選官員、共和黨人的態度。他說："我今天的信息是，我們在這裡為你們，為整個國家。這就是美國的精神：團結一致，不落人後。這就是讓我感覺良好的事情，存在的那種凝聚力。這裡沒有民主黨人或共和黨人。只有正確的人在做正確的事來幫助他們的同胞。"

該報道稱，美國總統甚至告訴佛羅里達州的共和黨州長，聯邦政府可以報銷該州提供救濟的全部費用。

據法新社稍早報道稱，美國佛州的一棟濱海公寓高樓24日坍塌，至今已近一周時間，搜救人員在瓦礫堆中找出生還者的機會日漸渺茫。12層樓高、靠近邁阿密海灘（Miami Beach）的蘇爾夫塞德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）24日清晨坍塌。

官方統計，目前累計12人罹難，由於找出下落不明的149人希望逐漸渺茫，死亡人數還可能繼續攀升。

白宮此前表示，拜登7月1日將與第一夫人吉爾一同視察現場，確保州政府與地方官員救援物資無虞。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示：「他們希望感謝英勇的第一線人員、搜救團隊，以及不眠不休的大家。」