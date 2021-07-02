民意调查指拜登国内支持率下滑 经济评议跃首选

根据路透社与益普索民意调查显示，美国总统拜登的支持度自4月以来下滑，主要受到民主党内的支持减弱影响。此时拜登政府正在与国会角力，以期兑现竞选承诺，而且更多美国人担心经济复苏不均衡。但拜登的民意支持仍高于前任特朗普上任后同期调查。

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据一项民意调查说，调查：拜登国内支持率下滑，但仍高于前任特朗普。在6月11-17日进行的全美民意调查显示，拜登的支持度仍高于其前任、共和党人特朗普：55%的成年人认可拜登上任后的表现，65%赞同他对新冠疫情的政策应对。而四年前，仅有36%的美国成年人认可特朗普的工作表现。

不过，有越来越多的美国人不赞同拜登在经济、枪支暴力和税收方面的领导，其中拜登所属的民主党内部支持率降幅最大。

经济已经取代医疗和防疫，成为人们心中的首要顾虑，接近四分之一的受访成年人称，经济是最重要的问题。调查显示，多数美国人担心生活成本上升；而对于政府为改善现状还应该做多少工作的问题，民众的两派意见旗鼓相当。

路透社说，48%的受访者称，他们赞同拜登的经济政策，比4月的类似调查低了4点；不赞同的民众比例则上升4点至43%。