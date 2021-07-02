美国与北约军队今全部撤出阿富汗巴格拉姆空军基地 民众苦涩

美国国防部官员周五宣布，所有美国和北约部队已经离开阿富汗巴格拉姆空军基地，并称所有在阿富汗的外国军队即将撤离。该基地于7月2日星期五正式移交给政府军。

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美国国防部官员称，"所有联军都已离开巴格拉姆，"据本台消息说，这位官员是在匿名的情况下作上述透露。该基地位于喀布尔以北50公里处，于7月2日正式移交给了阿富汗军队。无论是撤军还是移交，美国国务院都没有发表正式评论。另一方面，据塔利班发言人扎比胡拉-穆贾希德（Zabihullah Mujahid）对法新社记者说，塔利班 "欢迎并支持 "外国军队离开。这位发言人补充说："他们的完全撤出将使阿富汗人能够决定他们自己的未来。"

巴格拉姆空军基地的离开是美国军队从阿富汗撤出的一个重要步骤。一个极具象征意义的步骤。巴格拉姆基地是一个巨大的综合体，周围有防爆墙，上面有铁丝网，是美国在阿富汗最大的基地。

撤军意味着这是美国在一个战略地点的军事存在的结束。自近20年前开始的阿富汗军事干预以来，巴格拉姆一直是对塔利班和其他伊斯兰激进武装团体进行军事打击的集结点。

据该报道称，2001年9月11日纽约世界贸易中心大楼和五角大楼遭到袭击后，美国决定进行阿富汗军事干预。而拜登选择这一事件的20周年作为美国从阿富汗撤军的最后期限。虽然军事行动成功地推翻了塔利班政权，但塔利班从未停止与美国军队及其盟友的缠斗。

在邻近的村庄，人们对美国军队的离开显示苦涩。在美军干预阿富汗20年后的今天，阿富汗似乎正处于混乱的边缘。自5月初以来，塔利班在该国境内开展了几次重大攻势。

据本台在喀布尔的记者Sonia Ghezali说，塔利班实际上正在以疯狂的速度前进。几天来，他们一直试图打到一些省会城市。叛乱分子已经占领了与塔吉克斯坦的边境哨所，据一些消息来源称，他们可能很快就会控制与乌兹别克斯坦的边境。塔利班正在表明，他们对阿富汗安全部队有明显的优势。而在不到三个月的时间里，阿富汗安全部队将没有任何军事外援。

政府军守住阿富汗巴格拉姆空军基地这一战略要地的能力被认为是否能防止首都喀布尔再次沦陷的关键。阿富汗国防部发言人罗胡拉-艾哈迈德扎伊（Rohullah Ahmadzai）只是安抚，他说，地方当局对接管阿富汗巴格拉姆空军基地有充分准备"。

本台报道说，巴格拉姆空军基地是美国人在20世纪50年代建造的，当时是作为在北方对抗苏联的堡垒。20年来，数十万美国和北约士兵，还有他们的分包商，把巴格拉姆基地变成了一个微型的城市。在军事干预行动的高峰期，它容纳了多达3万名美国军队和平民以及北约部队。

报道称，这里甚至有游泳池、快餐店，甚至还有电影院。