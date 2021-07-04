美民众国庆报复性出游 专家：恐引Delta变种感染潮

美国白宫7月4日庆祝独立纪念日暨庆祝战胜新冠。拜登总统将邀请上千人，参加于白宫南草坪举行的庆祝派对。据报导，目前全美高达2,000多个郡未达到7成的疫苗施打目标，但独立日长假却有比去年多出40%的民众搭机或开车出游。为此专家忧心，大批民众出游恐将引发另一波印度变种病毒Delta感染潮。

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据《每日邮报》报导，拜登对媒体谈到现阶段美国疫情展望时表示，这个国庆假期将充满“欢乐与自由”。虽然有些许多民众尚未接种疫苗，也有许多人会因Delta变种病毒株而丧失生命，但拜登不认为国庆日庆典会造成疫情大爆发。

世卫组织（WHO）于7月2日刚提出警告，传播力比英国变种Alpha病毒株高出40-60%的印度变种Delta病毒株，已经蔓延到将近100国。全球疫情正进入一个“非常危险的时期”。

美国公共卫生专家也指出，全美完整接种两剂新冠疫苗人口还不到半数，目前传染力增强的Delta又正迅速散播开来。因此，拜登的大肆庆祝国庆日，可能对美国民众传递了错误信息。

美国疾控中心（CDC）近日表示，目前全美约1.7亿成年人接种了第一剂疫苗，比率为67%；约1.5亿成年人已接种两剂，佔比为58%。以全体人口而言，接种一剂和两剂的佔比分别是54.9%和47.3%。这个週末若要达到拜登所谓7成的目标，是绝对做不到的。

美国疾控中心主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）表示，目前全美有约1,000个郡的接种率不到3成，其中某些地区的确诊病例发现有近一半是感染了Delta病毒。

《华盛顿邮报》也分析发现，全美有2,000多个郡的第一剂接种率不到7成，这些地方佔美国半数以上人口；和达标的郡相比较，这些郡的确诊率增幅更大。美国近来感染Delta病毒的案例确实有增加，约佔新增确诊例的四分之一，也就是接种率不够高的社区将面临更大风险。

《纽约时报》报导说，因为目前许多人都还没打疫苗，仍有遭到病毒威胁的风险，美国若想从这波百年一见的公卫危机中脱身，其实还有很长一段路要走。

另据《旧金山纪事报》报导，一度病毒感染率和死亡人数降至最低的加州，才刚重新打开封锁两週，确诊病例现已激增了20%。统计数字显示，从6月15日到6月30日，加州一週平均单日确诊病例从900例升为为1,100例。

范德堡大学（Vanderbilt University）医学中心传染疾病专家沙夫纳（William Schaffner）指出，美国还在这场马拉松赛跑途中，即便过去几个月疫情趋缓 ，但现在就喊出抗疫胜利，似乎言之过早。

报导还指出，截至7月1日，美国有18个州报告一週住院率增加，25个州表示一週单日确诊病例增加；内华达州是人均单日新增确诊率之首，确诊率超过5%，高于世卫设定的“疫情受控”标准。

由于美国局部地区疫苗接种率极高，如新英格兰地区，导致民众误以为全美疫苗施打率佳、疫情已受控制。因此，这些地区的居民纷纷计划在独立日三天连假时出游。

网媒Axios民调指出，约有6成受访者认为参加今年的国庆庆祝活动不会有风险；而去年有8成民众认为参加国庆派对面临风险极高。