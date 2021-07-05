拜登国庆未大庆 促民众接种疫苗以彻底结束疫情

美国总统拜登1月上任以来在白宫举办规模最大的一次活动，为人们提供汉堡以及烟火表演，希望美国人民在疫情之后尽情庆祝。这场疫情造成60多万美国人死亡，目前已经露出恢复正常的迹象。

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据路透社说，美国总统拜登发表国庆讲话，呼吁民众积极接种疫苗以彻底结束疫情。

消息说，美国总统拜登周日发表讲话庆祝美国建国245周年，他打开白宫大门，呼吁美国人尽自己的努力让新冠疫情彻底结束。拜登在白宫的聚会上说：“今年的国庆节是一个需要特别庆祝的日子，因为我们正在走出...一年来疫情和隔离所带来的黑暗，告别一年来的痛苦、恐惧和令人心碎的失去。”约1,000人参加了本次白宫聚会，包括军人家属和参与抗疫工作的人员。

这是自拜登1月上任以来白宫举办的规模最大的一次活动，为人们提供汉堡以及烟火表演，希望美国人民在疫情之后尽情庆祝。这场疫情造成60多万美国人死亡，目前已经露出恢复正常的迹象。

据该报道，然而截至周日，美国仍然没有达到拜登的目标，即70%的美国成年人至少接种一剂疫苗。由于一些人的抵制，目前疫苗的接种进度只有约67%，这让卫生官员颇为担心，因为传染性更强的Delta变异病毒可能让感染人数再次激增。

拜登对死者表示哀悼，赞扬了协助国家应急响应的美国民众，并说疫苗是抵御病毒新变种的最好方法。拜登在谈到接种疫苗时说：“这是你能做的最爱国的事情。”

拜登政府也急于庆祝其所认为的标志性成就，即让一个厌倦了疫情限制和困难的国家恢复了一些正常，随着接种疫苗的广泛普及，负担减轻了，但并没有消失。

据路透社说，华盛顿周围在1月6日美国国会大厦遇袭后采取的堡垒般的安保工作已有所放松，人群走上街头纪念美国1776年脱离英国宣布独立。白宫周围的围栏大幅缩减，周日街上挤满了人，他们拍下了总统车队从轻松的周末之旅返回的照片。演讲结束后，总统和来宾们将在林肯纪念堂倒影池两侧观看长达17分钟的烟花表演。