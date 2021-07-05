迈阿密半壁危楼爆破轰塌了

在迈阿密附近的Surfside的一栋12层楼房倒塌10天后，当局在热带风暴Elsa预计于周二袭击佛罗里达州之前，于周日晚上在控制下拆除了该建筑的其余部分。搜索受害者的工作已于周六暂停，以便为拆除做准备，而灾难造成的死亡人数为24人，121人失踪。

广告 继续浏览后续

据本台报道，美国佛州迈阿密当局在热带风暴艾尔莎到来之前，于周日晚上拆除了苏夫塞德大楼的剩余部分。根据电视画面，当地时间晚上10点30分（格林尼治标准时间凌晨2点30分）后不久，发生了受控爆炸。6月24日半夜，这栋被称为 "Champlain Towers South "的建筑的大部分在一片灰尘中倒塌，这是美国历史上最严重的城市灾难之一。

当局担心大楼的其它部分也会坍塌，威胁到救援人员的安全。热带风暴艾尔莎的到来加剧了这些担忧，该风暴预计星期二在佛罗里达州。迈阿密-戴德县长Daniella Levine在7月4日周日的新闻发布会上警告说："拆除本身只限于建筑物的周边，"。据她补充说：爆破会有灰尘和其他微粒物质，这是任何形式的拆迁都不可避免的后果，作为预防措施，我们敦促附近居民留在室内。

据佛罗里达州州长罗恩-德桑蒂斯（Ron DeSantis）周六解释说："鉴于风暴即将来临，我们无论如何都要这样做，毁掉这座建筑是谨慎的。

对当局来说，必须以有控制的方式使残余建筑物倒下，以扩大搜索行动。连日来搜救团队不能进展，因为有其它倒塌的风险。

周四，美国总统乔-拜登和他的妻子前往佛罗里达州安慰楼塌受灾家庭，当地用金属围栏临时搭建了一面纪念墙，上面贴满了受害者和失踪者的照片，并装饰着鲜花和蜡烛。

在救援行动的早期，只有一名幸存者，即一名少年，被从废墟中拉出来。尽管从美国各地，甚至从以色列和墨西哥动员了救援人员，但没有发现其他幸存者。

据本台报道称，当地对建筑的维护和结构提出质疑。失踪者中有数十名来自阿根廷、哥伦比亚、巴拉圭、智利和乌拉圭的拉丁美洲人。虽然有人提出未能维护该建筑的假设与批评，但至此没有给出明确的答案。拜登星期四说："我们没有关于所发生事件问题的确凿证据，"他提到了 "一系列问题"。其中，总统提到了关于大楼的维护和结构，关于附近的建筑工程，以及水位上升的问题。

报道称，根据Surfside镇公布的文件，有一份报告早在2018年就指出了 "重大结构性损坏 "以及该建筑地下室的 "裂缝"。