美国防部终止微软和亚马逊争夺的100亿美元JEDI云计算合同

美国国防部决定终止与微软的价值100亿美元的“联合企业防御基础设施”(Joint Enterprise Defense Infrastructure，简称JEDI)云计算合同。

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根据这份JEDI合同，美国国防部将在未来10年内在云基础设施和服务上投入多达100亿美元。2019年10月底，微软打败亚马逊，赢得了美国国防部价值100亿美元的JEDI云计算合同。

然而，在微软与美国国防部达成协议前，亚马逊一直是赢得JEDI合同的最大热门，但最终去败给了微软。在该合同被授予微软几周后，亚马逊对美国国防部的决定提起了诉讼。

去年1月中旬的时候，一份法庭文件显示，亚马逊将要求法院暂时阻止微软履行与美国国防部签订的价值100亿美元的云计算合同。去年2月中旬，美国法官特里夏·坎贝尔-史密斯(Patricia Campbell-Smith)批准了一项禁令，暂时禁止微软执行与美国国防部的百亿美元云计算合同。

去年9月份，美国国防部表示，法院下令进行的重新评估确定，微软的提案依然能够为美国政府提供最大的价值。对此，亚马逊认为，美国国防部进行的审查“犯了比最初授标时更严重的错误”，它对评估的操纵程度已经超越了理性。

去年12月份，亚马逊敦促美国法官撤销美国国防部授予微软的价值100亿美元云计算合同。

目前，亚马逊、美国国防部和微软都因这份合同而陷入了诉讼纠纷中。外媒援引了议员们最近对该项目的抱怨，部分议员建议美国国防部应该放弃JEDI云计算合同，将该合同分散给多个供应商。

据外媒报道，美国国防部正考虑终止与微软的价值100亿美元的JEDI云计算合同，原因是美国国防部2019年决定将该合同授予微软而不是亚马逊导致其目前正面临法律挑战。而就在几个月前，美国国防部正式暗示了这种可能性。

今年1月28日，美国国防部向国会发送的一份备忘录似乎表明，漫长的诉讼过程将使JEDI项目无法继续进行。

今年4月30日，美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯在一次安全会议上说表示：“我们将不得不评估我们在关于JEDI合同的诉讼中所处的位置，然后再决定对美国国防部来说最好的前进道路是什么。”