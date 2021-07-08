海地:刺杀总统4雇佣兵丧命 卸任总理控制国家

谁杀了海地总统莫伊兹？据警方称，事件发生后，4名“雇佣兵”被杀，另有2人被捕。但出钱买凶的雇主是谁？

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海地警方周三晚间表示，他们在袭击总统事件发生后，立即追捕了疑似执行刺杀任务的突击队成员，目前仍在"与这些袭击者进行战斗"。

海地国家警察局局长莱昂-查尔斯（Leon Charles）在一次电视讲话中说："从昨天晚上开始，我们一直在与他们作斗争”。

"他补充说："四名雇佣兵被杀，两名在我们的控制下被拦截。三名被劫持为人质的警察被找回来了。

没有公布关于暗杀者的进一步信息。昨天案发后，据海地临时总理克劳德-约瑟夫（Claude Joseph）说，行凶团队是讲英语和西班牙语的外国人。

多米尼加共和国昨天已紧急关闭了与海地的边界。该国碰巧讲西班牙语和英语，并一贯与海地关系不好。现有大约50万海地人在该国居留。多米尼加总统承诺将修建380公里边境墙。

临时总理掌权

海地临时总理克劳德-约瑟夫似乎暂时控制了国家。早些时候，他在一次用克里奥尔语的演讲中宣布，他已决定"宣布全国进入戒严状态"，授予行政部门更强大的权力，为期两周。

不过，据法广RFI国际部记者玛丽-诺尔曼（Marie Normand）说：克劳德-约瑟夫是在几乎没有合法性的情况下掌权的。他作为4年来第6位总理，其实已经离开了总理职位，并在本周一（7月5日）祝贺了由总统莫伊兹任命的继任者。然而，后者未能在莫伊兹去世前最终上任。"

海地经历长期的社会和政治不稳。 2016年，来自商界的莫伊兹（Jovenel Moïse）当选总统，并于2017年上任，但是投票率仅20%。

53岁的总统莫伊兹昨天7月7日凌晨1点多在其寓所遇刺身亡，他的夫人受伤住院，现已脱离生命危险。

总统遇刺身亡震惊了海地全国和国际社会，一般认为，这一事件可能进一步破坏海地这个已经非常脆弱的美洲最贫困国家的稳定。

联合国安理会今天7月8日将就海地局势举行紧急会议。联合国秘书长古特雷斯发表声明，强烈谴责刺杀莫伊兹的行为。